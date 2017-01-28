İsrail’e Yakınlığını Gizlemeyen Trump’ın Ekibindeki Etkili 11 Yahudi
İşgal rejiminde yayınlanan aşırı sağcı The Jerusalem Post gazetesi “Trup İdaresinde Yer Alacak Üst Düz Yahudileri Tanı” başlığıyla bir haber yayınlayarak, bu politikacıları birer birer tanıttı.
Gazete, Trump’ın Amerika’da yaşayan Yahudilerin sadece % 24’lük bir kesiminin oyunu aldığını yazdı.
Trump idaresinde yer alacak muhtemel etkin Yahudi bürokratlar:
Jared Kushner: 36 yaşında olan Kushner, Trump’ın damadı. Başkanın danışmanı olması beklenen Kushner’in Ortadoğu, İsrail, serbest ticaret ve özel şirketlere bakması bekleniyor.
Trump’ın kızıyla evli Kushner seçim sürecinde etkili çalışmalar yaptı.
David Friedman: Yaşı altmışa dayanan Friedman İbranice konuşur. Kudüs’ün batısında yer alan Et-Talibiyye semtinden olan Friedman uzun zaman Trump’a avukatlık yaptı.
Trump, Friedman’ı ABD’nin İsrail büyükelçisi seçtiğini daha önce söylemişti.
Yerleşim birimlerini açıkça desteklediğini belirten Friedman, iki devlet çözümüyle ilgili kuşkularının olduğunu ifade etmişti.
Jason Greenblatt: Seksenlerde Batı Yaka’daki Yahudi dini okuldan mezun olan Greenblatt daha sonra Batı Yaka’da silahlı kuvvetlerde görev de yaptı.
Greenblatt’ın uluslararası görüşmelere, özellikle de Filistin-İsrail, Amerika-Küba görüşmeleri yanında Amerika’nın uluslararası ticaret antlaşmalarına bakması bekleniyor.
Daha önce işgal ordusuna yaptığı açıklamada Greenblatt, Trump’ın İsrail idaresine hiçbir çözümü dayatmayacağını, başkanın yerleşim birimlerini barışın önünde bir engel olarak görmediğini ifade etmişti.
Steven Mnuchin: 54 yaşında ve Maliye Bakanı olması düşünülüyor. Trump’la dostluğu 15 yıla dayanan Mnuchin seçimde Trump’un mali işler danışmanlığını yaptı.
Stephen Miller: 31 yaşında olan Miller’in Trump’a politikalar konusunda müsteşar olması bekleniyor.
Gazete, Miller’in seçim kampanyasında Trump’ın konuşmalarının hazırlanmasında önemli rol oynadığını yazdı.
Carl Icahn: 80 yaşında bir iş adamı. Trump’ın özel danışmanı olması bekleniyor.
Gary Cohn: 56 yaşında olan Cohn, Beyaz Saray’da Ulusal Ekonomik Konseye başkalık ediyor.
Boris Epshteyn: Otuz yaşlarında olan Epshteyn’in Trump’ın özel yardımcısı, iletişim müdürü olması bekleniyor.
Gazete, Epshteyn’in 1993 yılında doğduğu Moskova’dan Amerika’ya geldiğini, New York’ta yatırım avukatlığı yaptığını, 100’den fazla kez Trump’ı savunduğunu ifade etti
David Shulkin: Dahiliye doktoru. Kongre tarafından kabul edilirse Eski Savaşçılar (Gaziler) Bakanı olarak görev alacak.
Daha önce Gaziler Bakanı Sağlık İşlerden sorumlu yardımcılığı görevini yapmıştı.
Reed Cordish: Kırk yaşlarında olan Cordish, Trump’ın hükümetler nezdindeki girişimlerinden ve teknolojiden sorumlu yardımcısı olacak.
Avrahm Berkowitz: 27 yaşında. Trump’ın özel danışmanı ve Jared Kushner’in de asistanı olarak görev alması bekleniyor.
FİEM
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