İsrail'e Roket Saldırısını IŞİD Üstlendi

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10.04.2017 18:46
İsrail'e Roket Saldırısını IŞİD Üstlendi
Mısır'ın Sina Yarımadası'ndan İsrail'in güneyine düzenlenen roketli saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlendi.

IŞİD’e yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesaplarında yer alan haberde, "IŞİD militanlarının Filistin'in güneyinde bulunan Aşkol bölgesindeki Yahudi yerleşim birimlerini hedef alan füze saldırısı gerçekleştirdiği" belirtildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Peter Lerner, daha önce yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'ın Sina Yarımadası'ndan atılan roketin Aşkol bölgesine düştüğünü, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetmişti.

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