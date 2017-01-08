İsrail'de Bir Sürücü Kamyonu İşgal Askerlerinin Üzerine Sürdü!
Eylem Doğu Kudüs'ün güneyindeki Armon HaNatziv Yahudi yerleşim birimi yakınlarında meydana geldi. Bir sürücü askerlerin bulunduğu alana kamyonuyla girdi. 4 işgal askeri ölürken çoğu asker 15 kişi de yaralandı. Kimliğine ilişkin henüz bir bilgi verilmeyen eylemci de öldürüldü.
Kamyonun altında kalan 10 asker ise kurtarıldı ancak 3'ünün durumu ağır.
İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld bunun bir kaza olmadığını, askerlerin bir otobüsten indiği sırada sürücünün bilerek askerlerin üzerine aracı sürdüğünü aktardı.
İsrail Radyosu'na konuşan bir başka polis sözcüsü ise, bunun bir "terör saldırısı" olduğunu söyledi.
Filistinlilerle İsrailliler arasında gerginliğin tırmandığı bölgede, İsrail son 3 ayda ilk kez kayıp vermiş oldu.
AFP'ye göre bölgedeki olaylarda, Ekim 2015'ten bu yana 247 Filistinli, 40 İsrailli, 2 Amerikalı, 1 Ürdünlü, 1 Eritreli ve 1 Sudanlı öldürüldü.
- Yorumlar 0
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Kur'an-ı Kerim’in Zahir ve Batın Anlamı Olabilir mi?Faruk Beşer, bugünkü yazısında Kur'an'ı Kerim'in ya zahir ya da batın anlama indirgendiğinde ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekmiş.
- 'Terör Anketi'nden % 80,3 Oranında Amerika Karşıtlığı Çıktı!
- Diyarbakır’daki ‘Roboski Anıtı’ Kayyum Tarafından Kaldırıldı
- Laiklik Sopasını Kim Neden Kullanıyor?
- ÖSO Mensubu 15 Direnişçi Tedavi İçin Türkiye’ye Getirildi
- Memuriyette Devam Performansa Bağlanıyor
- Erzurum’un Oltu İlçesinde Halep Yararına Kermes Düzenlendi
- “ABD’nin YPG/PYD’ye Yardımı Çatışmayı Körüklüyor”
- Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak Ziyaretinden Öne Çıkan Hususlar
- Akhisar Özgür-Der’de “İslami Şahsiyetin İnşası” Konuşuldu
- Irak'ta Pazar Yerine Bombalı Saldırı
- Almanya’da Suriye Protestosu: Esed, Yönetimi Terk Etmeli
- Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yılın Şahsiyeti' Seçildi
- Diyarbakır’daki ‘Roboski Anıtı’ Kayyum Tarafından Kaldırıldı
- “ABD’nin YPG/PYD’ye Yardımı Çatışmayı Körüklüyor”
- Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yılın Şahsiyeti' Seçildi
- Akhisar Özgür-Der’de “İslami Şahsiyetin İnşası” Konuşuldu
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- “Açık ve Dolaylı Şirkten Korunmanın Önemi”
- Vahap Coşkun: Türkiye Kürdistan'ı Tanımaya Hazır
- Haksöz Dergisinin Ocak 2017 Sayısı Çıktı!
- Kudüslü Müslümanlar Halepli Kardeşlerini Unutmadı!
- Sol Haber'in THY Eleştirisi Mizah Konusu Oldu
- "Yurda Dön" Çağrısına Uymayan Vatandaşlıktan Çıkarılacak
- Kapatılan 11 Gazete KHK İle Yeniden Açıldı
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim