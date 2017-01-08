İsrail'de Bir Sürücü Kamyonu İşgal Askerlerinin Üzerine Sürdü!

»Ana Sayfa»Filistin
08.01.2017 17:26
İsrail'de Bir Sürücü Kamyonu İşgal Askerlerinin Üzerine Sürdü!
Kudüs'ün güneyindeki Armon HaNatziv Yahudi yerleşim birimi yakınında bir sürücü, işgal askerlerinin olduğu alana kamyonuyla girdi. 4 işgal askeri öldü, çoğu asker 15 kişi de yaralandı.

Eylem Doğu Kudüs'ün güneyindeki Armon HaNatziv Yahudi yerleşim birimi yakınlarında meydana geldi. Bir sürücü askerlerin bulunduğu alana kamyonuyla girdi. 4 işgal askeri ölürken çoğu asker 15 kişi de yaralandı. Kimliğine ilişkin henüz bir bilgi verilmeyen eylemci de öldürüldü.

Kamyonun altında kalan 10 asker ise kurtarıldı ancak 3'ünün durumu ağır.

İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld bunun bir kaza olmadığını, askerlerin bir otobüsten indiği sırada sürücünün bilerek askerlerin üzerine aracı sürdüğünü aktardı.

İsrail Radyosu'na konuşan bir başka polis sözcüsü ise, bunun bir "terör saldırısı" olduğunu söyledi.

Filistinlilerle İsrailliler arasında gerginliğin tırmandığı bölgede, İsrail son 3 ayda ilk kez kayıp vermiş oldu.

AFP'ye göre bölgedeki olaylarda, Ekim 2015'ten bu yana 247 Filistinli, 40 İsrailli, 2 Amerikalı, 1 Ürdünlü, 1 Eritreli ve 1 Sudanlı öldürüldü.

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