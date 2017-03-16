“İsrail, Uzun Yıllardır Uluslararası Hukuku Çiğnemektedir”

»Ana Sayfa»Filistin
16.03.2017 08:17
“İsrail, Uzun Yıllardır Uluslararası Hukuku Çiğnemektedir”
Birleşmiş Milletler (BM) Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA), işgalci İsrail’in, Filistinlilere karşı sistematik bir şekilde “ırk ayrımcılığı” yaptığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) İcra Sekreteri Rima Halef, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlediği basın toplantısında, komisyon tarafından hazırlanan “İsrail’in Filistin Halkına Karşı Uygulamaları ve Irk Ayrımcılığı Sorunu” konulu araştırma raporu hakkında bilgi verdi.

AA’da yer alan habere göre, Halef, komisyon tarafından “bilimsel araştırmalar” kullanılarak hazırlanan raporda, işgalci İsrail’in, Filistin halkına karşı uyguladığı sistematik “ırk ayrımcılığının”, delillerle ispatlandığını söyledi.

“İsrail’in Irk Ayrımcılığı”

Raporda, açık ve net bir şekilde işgalci İsrail’in “ırkçı bir devlet” olduğunun belirtildiğine dikkat çeken Halef, “İsrail, uzun yıllardır uluslararası hukuku çiğnemektedir. Uluslararası toplumun bu duruma göz yummasından güç alan İsrail, geçen onlarca yıl boyunca Filistin halkına karşı bir devlet politikası olarak ırk ayrımcılığını uygulamaya devam etmiştir.” ifadesini kullandı.

Komisyon tarafından yapılan araştırmalar sonucu, işgalci İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaları durdurmak için uygulanan “iki devletli çözümün” başarılı olmadığını aktaran Halef, hükümetlerden ve sivil toplum örgütlerinden, “ırkçı politikalar” uygulayan işgalci İsrail’e, bu politikalara son vermesi için baskı uygulamalarını talep etti.

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