İsrail Siyasetinde Siyonizm Tartışması

İsrail'de Meretz partisi Siyonist ideoloji tartışmasıyla çalkalanıyor. Parti, Siyonist ideolojisini benimsemeyi bıraktığını söyleyerek üyelerinin parti üyeliğini etkilemeden kendi başlarına Siyonizm’e mensup olma ya da olmama konusunda seçim imkanı sağlayacağını belirtti.

İsrail sağ kanat partileri “Siyonizm sadece siyasi veya ideolojik bir konum değil ulusal bir bağlılık” olduğunu belirterek bu gelişmeyi “ulusal bir ihanet” olarak gördüğünü ifade etti. Bazı parti liderleri sağ kanatın sol partiye karşı saldırmasından dolayı korktular.

Parti Başkanı: Meretz sol bir Siyonist partisi

Parti Başkanı Zehava Gal-On bu söylemin yanlış olduğunu ve Meretz’in sol bir Siyonist partisi olduğunu, bununla birlikte, Meretz’in kurucuları, Yahudi ve Arap üyeleri olan bir İsrail partisi olduğu için, bugün değil, 1992’de, her üyenin kendisinin anladığı şekilde karar verme yetkisi kararının alınmış olduğunu ifade etti.

Geçmişte ve bugünde kendilerini Siyonist olarak tanımlayan Yahudi Meretz milletvekillerinin isimlerine atıfta bulunarak “Arapları partiye ortaklık yapmaya zorlamadık” dedi.

Ancak sağ kanat gazetesi ‘Makor Rishon’ Gal-On’un yaptığı açıklamayı reddetti, “Meretz’in politik programında, Siyonizm’in 2009 yılına kadar insanlığa erişen bir parti ve İsrail’de barışın sağlanması Siyonist vizyonunun bir başarısı olduğu yazılmıştı” dedi.

Parti sözcüsü: Meretz Siyonist bir parti değildir

Parti sözcüsü Mae Osei, gazetede, Meretz’ Siyonist bir parti değildir diyerek vatandaşların partisi olduğunu ve Siyonizm fikrinin bütün halkı silmek olduğunu ifade etti.

Geçen hafta Knesset’e giren ve Glenn’in yerine geçen partinin Genel Sekreteri Moshe Raz “Meretz Siyonist bir parti değildir ve kendisini hiçbir zaman Siyonist bir parti olarak tanımlamamıştır” şeklinde konuştu.

Meretz Parti Başkanlığı için yarışmaya niyetli olan Milletvekili İlan Gal-On, Makron Rishon gazetesine yaptığı açıklamada “Siyonizmin dönüşünde benim gibi düşünen kim var ise, Meretz’in de Siyonist olduğuna inanıyor. Sloganımız şu; Siyonizm, Sosyalizm ve Halkların Kardeşliği” ifadelerini kullandı.