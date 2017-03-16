İsrail Raporu BM'yi Karıştırdı
BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) İcra Sekreteri Rima Halef, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, komisyon tarafından hazırlanan "İsrail'in Filistin halkına karşı uygulamaları ve ırk ayrımcılığı sorunu" konulu araştırma raporu hakkında bilgi verdi.
Halef, komisyon tarafından bilimsel araştırmalar kullanılarak hazırlanan raporda, İsrail'in, Filistin halkına karşı uyguladığı sistematik "ırk ayrımcılığı"nın, delillerle ispatlandığını söyledi.
Raporda, açık ve net şekilde İsrail'in ırkçı bir devlet olduğunun belirtildiğine dikkati çeken Halef, "İsrail, uzun yıllardır uluslararası hukuku çiğnemektedir. Uluslararası toplumun bu duruma göz yummasından güç alan İsrail, geçen onlarca yıl boyunca Filistin halkına karşı bir devlet politikası olarak "ırk ayrımcılığı"nı uygulamaya devam etmiştir" ifadesini kullandı.
Komisyon tarafından yapılan araştırmalar sonucu, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaları durdurmak için uygulanan iki devletli çözümün başarılı olmadığını aktaran Halef, hükümetlerden ve sivil toplum örgütlerinden, ırkçı politikalar uygulayan İsrail'e, bu politikalara son vermesi için baskı uygulamalarını talep etti.
BM Genel Sekreteri: Görüşümü yansıtmıyor
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ESCWA raporunun Genel Sekreter Antonio Guterres’in görüşünü yansıtmadığını söyledi. ESCWA’nın raporuyla ilgili soruları yanıtlayan sözcü raporun Genel Sekreter ile danışmadan yayınlandığını ifade etti:
“Raporu daha bugün gördük. Söylediğiniz gibi ESCWA tarafından yayınlandı. Sekreterliğe danışılmadan hazırlandı. Rapor, mevcut haliyle Genel Sekreter’in görüşünü yansıtmıyor. Burada eklemek istediğim bir nokta var. Yayınlanan raporun kendisi de içinde yer alan bulguların ve sonuçların yazara ait olduğunu ve BM’nin görüşünü yansıtmadığını ifade ediyor.”
ABD: Rapor geri çekilmeli
ABD Daimi BM Temsilcisi Nikki Haley, raporun geri çekilmesini istedi.
ABD rapordan ötürü çok öfkeli” diyen Haley, BM Genel sekreterinin rapordan mesafeli durmakta haklı olduğunu söyledi. Genel Sekreterin daha da fazlasını yapması gerektiğini savunan Heley, raporun tamamen geri çekilmesi gerektiğini söyledi:
“Bu tür İsrail karşıtı propaganda, üye ülkelerinin büyük bir kısmının İsrail’i resmi olarak tanımayan bir yapıdan gelmesi şaşırtıcı değil.”
İsrail BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, raporu kınadı ve bunun İsrail’i karalamaya yönelik olduğunu söyledi.
Merkezi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan ESCWA, aralarında Mısır, Lübnan, Ürdün, Irak ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin de bulunduğu 17 Arap ülkesinden oluşuyor.
Kaynak: AA, Reuters AFP
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