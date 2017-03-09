İsrail Parlamentosundaki Arap Vekil Ezanı Yasaklayan Taslağı Yırttı
Arap milletvekili Ayman Odeh, İsrail meclisinde (Knesset) ilk oylamada kabul edilen ve ezanın belli saatlerde hoparlörle okunmasına yasak getiren kanun tasarısını protesto ederek yırttı. Odeh, protestosunun ardından meclis salonundan çıkarıldı.
8 Mart Çarşamba günü ilk oylaması gerçekleştirilen tasarı yasalaşması için iki ayrı oturumda daha onaylanması gerekiyor. Tasarı, ezanın gece 23.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında hoparlörle okunmasına yasak getiriyor. İlk oylamada 55 milletvekili "evet" oyu kullanırken, 48 milletvekili tasarıya karşı oy verdi.
"Irkçı ve kışkırtıcı bir karar"
Filistin Din İşleri ve Evkaf Bakanı Yusuf Edais yaptığı yazılı açıklamada, "Bu, Kudüs'teki Müslümanlara karşı ırkçı ve kışkırtıcı bir karardır. Kudüs'ün, ırkçı Siyonist rengiyle dışlayıcı özelliği olan bir kente dönüştürülmesinin habercisidir" ifadelerini kullandı. Yusuf Edais, uluslararası toplumu, Kudüs'teki İslam'a ve Hristiyanlığa ait kutsalları koruma ve İsrail'in söz konusu kararından dönmesi için mücadele etmeye çağırdı.
Ezan yasağı
Kamuoyunda "ezan yasağı" olarak adlandırılan kanun tasarısı "beş vakit ezanı kapsayacak" şekilde geçen aylarda da gündeme gelmişti. Ancak İsrailli siyasetçiler, Yahudilerin Kutsal Cumartesi (Şabat) günlerinde ve diğer bazı ritüellerinde çaldıkları şofarın da yasaklanma riski nedeniyle tasarıya karşı çıkmıştı. Bunun üzerine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli siyasetçilerin bu kaygısını giderecek şekilde yasanın yeniden düzenlenmesi için çalışma başlatmıştı. Yasa tasarısı Netanyahu'nun talimatı doğrultusunda, ezanın 23.00 ile 07.00 saatleri arasında hoparlörlerden okunmasını yasaklayacak şekilde yeniden düzenlendi. Tasarının yasalaşarak yürürlüğe girmesi halinde "sabah ezanının hoparlörlerden okunması yasağına" uymayan camiler hakkında, bin 200 ilâ 2 bin 600 dolara varan para cezaları verilebileceği belirtiliyor.
Kaynak: Storyful, Al Jazeera, AA
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