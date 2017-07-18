“İsrail, Mescid-i Aksa’yı Bölmeyi Hedefliyor”

İşgalci İsrail’in Mescid-i Aksa’yı önce kapatması, daha sonra kapılara elektronik dedektörler yerleştirerek girişlere kısıtlamalar getirmesi, Aksa’nın statüsünü değiştirmeye, zaman ve mekân olarak bölmeye çalıştığı şeklinde değerlendirildi.

İşgalci İsrail polisinin, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi katletmesi ve olayda yaralanan 2 işgalci polisin kaldırıldıkları hastanede ölmesinin ardından Kudüs’te gerginlik arttı.

Filistinlilerin “Kudüs eylemi” adını verdiği olayın akabinde işgalci İsrail’in Aksa’yı ibadete kapatması, daha sonra kapılara elektronik dedektörler yerleştirerek girişlere kısıtlamalar getirmesi Filistinlilerin tepkisine neden oldu.

Uzmanlar ise son yaşananları işgalci İsrail’in bu durumu bahane ederek, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’nın statüsünü değiştirmeye, zaman ve mekân olarak bölmeye çalıştığı şeklinde yorumladı.

“Savaş Suçudur”

Kudüs ve Kutsal Mekânlara Destek için İslam-Hristiyan Komisyonu Genel Sekreteri Hanna İsa, yaptığı açıklamada, işgalci İsrail’in Aksa’yı ibadete kapatarak ve sonrasında da kısıtlamalar getirerek son derece tehlikeli bir suç işlediğini belirtti.

Aynı zamanda Uluslararası Hukuk ve Tarih Uzmanı İsa, “Çeşitli savaşlara rağmen Aksa, yaklaşık 800 yıl boyunca hiç kapatılmadı. İsrail, Aksa’ya ve Kudüs’teki kutsal mekânlara karşı savaş veriyor. Caminin kapatılması, savaş suçudur. Müslümanlara ait kutsal mekâna bir saldırıdır.” dedi.

“İsrail’in Bu Topraklar Üzerindeki Her Türlü Uygulaması Yasa Dışı”

“İsrail, yaptıklarıyla Aksa’yı Müslümanlar ve Yahudiler arasında zaman ve mekân olarak bölmeyi hedefliyor.” ifadelerini kullanan İsa, bu durumun bölgede bir din savaşının çıkmasına neden olacağını kaydetti.

İsa, “Doğu Kudüs, uluslararası meşru kararlara göre işgal altında bir Filistin toprağıdır. İsrail’in bu topraklar üzerindeki her türlü uygulaması yasa dışı ve geçersizdir. İsrail’in şartsız olarak bu topraklardan çekilmesi gerekir. İsrail’in, uluslararası kanunlara göre Doğu Kudüs’ün hiçbir karışında hukuki hakkı yok.” diye konuştu.

“İsrail, Planlarını Uygulamaya Koymak İçin Cuma Günkü Olayı Kullandı”

Filistinli siyasi analist Mehdi Abdulhadi da “İsrail, Aksa’nın Osmanlı döneminden beri uygulanan toplumsal, dini, tarihi ve siyasi statüsünü değiştirme planları yürütüyor. Kudüs’ün 1967 yılında işgal edilmesinden bu yana İsrail, Eski Şehir’deki Yahudi nüfusunu arttırmaya ve bu bölgede Yahudi sinagogları ile okullar inşa etmeye çalışarak bölgenin statüsünü değiştirmeye çabalıyor.” ifadelerini kullandı.

“İsrail makamları Yahudi yerleşimcilerin Aksa’ya girip burada ibadet etmesine izin vererek Aksa’yı kontrol altına almaya çalışıyor. Tüm bunları da silahla yapıyor.” diyen Abdulhadi, “İsrail, planlarını uygulamaya koymak için cuma günkü olayı kullandı. Aksa’yı tamamen kontrol altına almak, kapılarda ve içerideki askeri mevcudiyetini güçlendirmek için cuma günkü olayın akabinde haremin kapılarına elektronik metal dedektörler yerleştirdi. Filistinlilerin, giriş-çıkışlarına kısıtlamalar getirerek, buradaki durumu kendi lehine çevirmek ve güvenlik kontrolünü dayatmak istiyor.” ifadelerine yer verdi.

“Planlarını Aşamalı Olarak Yürütüyor”

İşgalci İsrail güçlerinin, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun kararıyla bunları yaptığına dikkat çeken Abdulhadi, “İsrail, 90’lardan bu yana Aksa’daki durumu aşamalı olarak değiştirmeye çalışıyor. İşgalle başladığı bu plana haremin bazı bölümlerini kontrolü altına almakla devam etti. Sonra radikal Yahudilerin, buraya girmesini sağladı. Şimdi ise önümüzde gerçekten zor ve tehlikeli bir aşama var.” dedi.

Abdulhadi, “İsrail, el-Halil kentindeki İbrahim Camisi’nde uyguladığını Aksa’da da uygulamaya çalışıyor. UNESCO’nun her iki camiyi de İslami mekân olarak kabul etmesine rağmen Aksa’yı da bölmek istiyor. Ancak İsrail, Filistin sokaklarının ayaklanmasından endişe ediyor. Bu nedenle planlarını aşamalı olarak yürütüyor.” diye konuştu.

Tüm bunların akabinde işgalci İsrail ve Filistin arasındaki çatışmanın “dini çatışmaya” dönüşmesine karşı uyarıda bulunan Abdulhadi, böyle bir çatışmanın etkilerinin Filistin’in dışına taşacağını kaydetti.

“Eylem, İsrail’in Planlarını Gerçekleştirmek İçin Bahane”

Yahudileştirme ile Mücadele için Kudüs Heyeti Başkanı Nasır Hedimi, “İsrail, Aksa’yı Ürdün’e bağlı Vakıflar İdaresi’nin kontrolü altından çıkarmak istiyor. Vakıflar İdaresi’nin tüm yetkilerini kaldırarak, Aksa içindeki görevlileri, korumaları ve tüm alanı kontrol etmeyi amaçlıyor.” dedi.

İşgalci İsrail’in daha önce haremin kapılarını ve bazen girişleri kontrol ettiğini ama şimdi hem iç hem dış olarak her yönüyle yönetmeye çalıştığını kaydeden Hedimi, bu şekilde devam ederse Aksa’nın yakında İsrail Din İşleri Bakanlığı’na bağlanacağını belirterek, “Eğer böyle olursa Aksa’yı tamamen kaybederiz. Yönetim tamamıyla İsrail’in eline geçer.” diye konuştu.

Kudüs eyleminin işgalci İsrail’in planlarını gerçekleştirmek için bir bahane olduğunu söyleyen Hedimi, “İsrail’in eylem sonrası yaptıkları güvenlik amaçlı değil. Siyasi amaçlı. Kapılara elektronik dedektörler yerleştirmekle Filistinlilerin girişlerini kısıtlamak ve cemaat sayısını düşürmek istiyor. Bu eylem olsaydı da olmasaydı da İsrail planlarını yürürlüğe koyacaktı.” ifadelerine yer verdi.

Hedimi, Arap ülkelerinin tepkisinin zayıf olduğunu ve bu durumun İsrail'in planlarına devam edeceğini gösterdiğini kaydetti.

Ne Olmuştu?

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi katletmiş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

Kudüs eylemi adı verilen olayın ardından işgalci İsrail tarafından Mescid-i Aksa’nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğü’nün Aksa’da namaz kılınmasına izin vermeyeceği belirtilmişti.

İşgalci İsrail güçleri, 3 gün ibadete kapalı tuttuğu Harem-i Şerif’in iki kapısını dün açmış ve kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti. “Metal arama dedektörleri” uygulamasına karşı çıkarak toplanan yüzlerce Filistinli, gün boyu vakit namazlarını Aksa surlarının dışında kılmaya devam etmişti.

Kaynak: AA