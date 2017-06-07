İsrail İkisi Asker 4 Vatandaşının Hamas'ın Elinde Esir Olduğunu İtiraf Etti

Siyonist işgal rejimi ilk kez resmî ağızla dört elemanının, Gazze bölgesinde Filistin İslâmî Direniş Hareketi (Hamas) elinde esir olduğunu itiraf etti. İşgal rejimi adına yapılan açıklamada bu dört kişiden ikisinin asker ikisinin de yahudi yerleşimci olduğu ifade edildi. İşgal yönetimi Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı'ndan bu kişilerin ziyaret edilmesine imkân sağlanmasını istedi.

Siyonistlere ait Haaretz gazetesi işgal rejiminin Savaş Bakanı Avigdor Liberman'ın İsrail parlamentosu Knesset'te dün akşam konuyla ilgili soru sorulması üzerine iki İsrail askerinin iki de İsrail vatandaşının Hamas'ın elinde esir olduğunu açıkladığını ifade ettiğini haber verdi. Habere göre Liberman uluslararası toplumun esirlerle ilgili herhangi bir talepte bulunmamasından ve Kızılhaç teşkilatının bu kişilerin ziyaret edilmesine imkân tanınması için herhangi bir girişimde bulunmamasından veya bu kişilerin esir edilmesinin kınanmamasından dolayı esef duyduklarını söyledi.

Liberman açıklamasında ayrıca Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı Hamas tarafından esir edilen dört kişinin ziyaret edilmesine fırsat sağlamadan Gazze'deki durumun iyileşmeyeceği tehdidinde bulundu.

Diğer taraftan Hamas adına yapılan açıklamada da işgal rejiminin esirlerin değişimi talebini kabul etmemesi halinde Liberman'ın yaptığı açıklamanın herhangi bir itibarının olmayacağı vurgulandı.

Hamas'ın Siyasi Birim üyelerinden Salah El-Berdevil, hareketin kararının Özgürlerin Vefası anlaşmasında serbest bırakılan esirlerden yeniden tutuklananlar serbest bırakılmadığı sürece esir edilen işgalciler hakkında herhangi bir şey konuşmama yönünde olduğuna dikkat çekti.

Kaynak: FEM