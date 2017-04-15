“İsrail Hapishanelerinde 6 Bin 500 Filistinli Tutsak Var”

»Ana Sayfa»Filistin
15.04.2017 16:31
“İsrail Hapishanelerinde 6 Bin 500 Filistinli Tutsak Var”
İşgal yıllarının başından bu yana yaklaşık 1 milyon kişiyi gözaltına alan işgalci İsrail’in hapishanelerinde hâlen 57’si kadın, 300’ü çocuk 6 bin 500 Filistinli tutsak bulunuyor.

Filistin Esirler Cemiyeti, Filistin İstatistik Merkezi ve Filistin Esir İşleri Heyeti, yaklaşan Filistin Esirler Günü münasebetiyle ortak açıklama yayımladı.

“2000’den Bu Yana 100 Bin Kişi Gözaltına Alındı”

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, işgalci İsrail’in işgal yıllarının başından bu yana yaklaşık 1 milyon kişiyi gözaltına aldığı hatırlatılarak, İntifada yıllarında tutsak sayısının arttığı ve zor dönemlerden geçen Filistinlilerin rastgele gözaltılara maruz kaldığı belirtildi.

Açıklamada, resmî verilere göre, 28 Eylül 2000 yılında başlayan Aksa İntifadası’ndan bu yana 15 bini çocuk, bin 500’ü kadın, 70’i eski bakan veya milletvekili yaklaşık 100 bin Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

“300 Tutsak Çocuk Var”

Hâlihazırda ise 6 bin 500 Filistinlinin işgalci İsrail’in hapishanelerinde tutsak olduğu belirtilen açıklamada, Filistinli tutsaklar içinde 13’ü kız çocuğu 57 kadının bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada tutsaklardan 300’ünün çocuk, 500’ünün idari tutuklu olduğu, 44’ünün 20’den fazla yılını hapiste geçirdiği aktarıldı.

“Tutsak Vekil Sayısı 13’e Ulaştı”

İşgalci İsrail’in yıl başından bu yana aralarında kadın milletvekili Semira el-Halayika’nın da bulunduğu 6 milletvekilini gözaltına aldığı kaydedilen açıklamada, toplam tutsak vekil sayısının ise 13’e ulaştığı bilgisi verildi.

Filistin’de özgürlüğüne kavuşan ilk mahkûm olarak bilinen Mahmud Bekir Hicazi’nin işgalci İsrail tarafından serbest bırakıldığı gün olan 17 Nisan, 1974’ten bu yana her yıl Filistin Esirler Günü olarak kutlanıyor.

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