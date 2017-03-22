'İsrail Gazze'de İnsani Faaliyet Gösteren Kurumları Hedef Alıyor'

İsrail'de tutuklu bulunan TİKA'nın Gazze Şeridi'ndeki çalışanı Murteca'nın avukatı "İsrail Gazze Şeridi'nde yürüttükleri insani faaliyetler üzerinden birçok uluslarası kuruma baskı yaptı."dedi.

İsrail'de tutuklu bulunan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Gazze Şeridi'ndeki çalışanı Filistin uyruklu Muhammed Murteca'nın avukatı Halid Zeberka "İsrail makamları son yıllarda Gazze Şeridi'nde yürüttükleri insani faaliyetler üzerinden birçok uluslarası kuruma baskı yaptı. Şimdi de TİKA'yı hedef alıyor." dedi.

Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nda 12 Şubat'ta gözaltına alınan Murteca'nın avukatı Halid Zeberka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail İç İstihbarat Birimi Şin Bet tarafından müvekkiline yöneltilen tüm suçlamaları reddettiklerini söyledi.

Murteca'nın Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kasam Tugayları'na yardım ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Zeberka, "Murteca'nın çalışmaları tamamen insani yardım projeleriyle ilgiliydi. Şu ya da bu gruba yönelik yardımlar değildi bunlar. Sadece ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetleriydi, başka bir şey değil" diye konuştu.

Murteca'nın 19 gün boyunca avukatıyla görüşmesine izin verilmediğini hatırlatan Zeberka, bu süre zarfında müvekkilinin çok sert bir askeri sorgulama sürecine maruz kaldığını ve bunun tek başına bile Murteca'nın ne denli zor zamanlar geçirdiğinin kanıtı olduğunu belirtti.

Müvekkiline yönelik hazırlanan iddianamenin kurgusal hikayeler içerdiğine inandığını kaydeden Zeberka, "Bu dosyaya hukuki bir şekilde bakılmalı. Bunu yapabilmek için Murteca'ya her türlü baskıdan uzak kendini savunma imkanı sağlayacak tüm hakların verilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Murteca'ya yönelik iddianamenin perşembe günü yazıldığını ancak yayın yasağı olduğu için bugün açıklandığını kaydeden Zeberka, İsrail'in, Murteca'nın dosyasını "Türk makamlarına karşı baskı aracı olarak kullandığına" inandığını söyledi.

Zeberka, Murteca'nın bir sonraki duruşmasının 30 Mart'ta görüleceğini ve iddianamedeki tüm detayları inceledikten sonra tüm suçlamalara gerekli karşılığı vereceklerini belirtti.

AA