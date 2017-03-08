“İsrail Filistinlilerin Dava Açma Yolunu Kapatıyor”
İsrailli insan hakları örgütlerinden B’Tselem, hazırladığı son raporunda işgalci İsrail’in Filistinlilerin tazminat almasını engellemeye çalıştığını belirtti.
AA’da yer alan habere göre, İşgal Altındaki Topraklardaki İsrail İnsan Hakları Enformasyon Merkezi (B’Tselem), işgalci İsrail’in Filistinlilere yönelik ihlâlleri ile ilgili hazırladığı “Ne Kontrol Eden Var, Ne Hesaba Çeken” başlıklı raporunda, işgalci İsrail’in ihlâllerine karşı Filistinlilerin açtığı dava sayısının yüzde 95 oranında düştüğüne işâret etti.
B’Tselem’in raporunda, işgalci İsrail’in son 20 yılda, ordunun ihlâllerine karşılık Filistinlilerin tazminat alma imkânlarını tamamen ortadan kaldırmaya çalıştığı vurgulandı.
Filistinlilerin Can ve Mal Güvenliğinin Hiçe Sayılması
İşgalci İsrail’in “Filistinlilerin can ve mal güvenliğini hiçe saydığının” altının çizildiği raporda, Filistinlilerin işgalci İsrail’in bu yaklaşımından dolayı haklarını aramaktan ve uluslararası kanunlar çerçevesinde tazminat istemekten vazgeçtiklerine dikkat çekildi.
Raporda, işgalci İsrail’in çıkardığı kanunlar ve yasa değişiklikleriyle birlikte Filistinlilerin işgalci İsrail’e karşı dava açma yolunun tamamen kapatıldığı belirtildi.
İsrail Savunma Bakanlığı’nın verilerine göre, Filistinliler 2002 ila 2006 yılları arasında işgalci İsrail’e karşı her yıl yaklaşık 300 dava açarken 2012 ila 2016 yılları arasında bu rakam 18’e kadar düştü.
- Yorumlar 0
- 'Sonucu, Endişeli Memnuniyetsizler Belirleyecek'Siyaset bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, referandumun en önemli belirleyicilerinin, düzenin endişeli memnuniyetsizleri olduğu kanısında. Tosun’a göre, parti sadakati zayıf hareketli seçmenlerin tutumu ve MHP seçmeninin stratejik oyları etkili olacak.
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Kur’an-ı Kerim Anlaşılmak Zorunda mıdır?Kuranıkerim bize anlaşılmak zorunda olan bir nesne değildir, anlamak isteyen onunla barışık olmalı ve ümmetle kavgayı bırakmalıdır.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- Kur'an’ı Anlama Yolunda Tarihselci Metoda İtirazİlahiyatçı Ali Rıza Demircan, Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu'nun, 'Kayıt Dışı Din' başlıklı makalesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
- Abdullah Muhaysini’den Namaz Üzerine NasihatlarTahrir Eş-Şam kadılarından Dr. Abdullah Muhaysini’den Namaz üzerine nasihatlar…
- Macaristan ve Sırbistan’daki Mülteci Kamplarına Yolculuk
- Şam’ı Özgürleştirme Heyeti Halep Havaalanı’nı Vurdu!
- Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: İnsan Şu 18 Maddeyi Bir Okumaz mı?
- Yemenli Kadınlar: Sessizliğiniz Çocuklarımızı Öldürüyor!
- ‘FETÖ’ Şüphelisi Tetkik Hâkiminin Cezaevinde Öldüğü İddiası Yalanlandı!
- “Babamın Ölümüyle İlgili Bazı Belirsizlikler Var”
- Die Welt: Türklerin Artık Umurunda Değil
- “Abiler, Komutandan Daha Fazla Bilgiye Sahipti”
- ‘Türkiye’nin İç-Siyaseti, Almanya’nın da İç-Siyasetidir!'
- Direnişçiler Esed Güçlerine Ait Bir Karargâhı Havaya Uçurdu!
- Ezan Yasağı İşgalci İsrail’in Meclisinde İlk Oylamada Kabul Edildi!
- İngiltere’de Gıda Fiyatları Son 3,5 Yılın Zirvesinde
- Macaristan ve Sırbistan’daki Mülteci Kamplarına Yolculuk
- “Babamın Ölümüyle İlgili Bazı Belirsizlikler Var”
- Şam’ı Özgürleştirme Heyeti Halep Havaalanı’nı Vurdu!
- ‘FETÖ’ Şüphelisi Tetkik Hâkiminin Cezaevinde Öldüğü İddiası Yalanlandı!
- Yemenli Kadınlar: Sessizliğiniz Çocuklarımızı Öldürüyor!
- Pes Doğrusu! Başörtülü Öğrenciyi Kürsüden İndiren Müdüre Mükâfat Gibi Atama!
- Konferans Yasaklamak Sadece Almanya’da Yapılınca mı Kötüdür?
- Almanya Alevi Birlikleri Federasyonundan Mezhep Soslu “Hayır” Açıklaması
- ‘Cumhuriyet Dönemi Din Politikaları ve Yasaklar Süreci’
- CHP'li İnce Almanya'nın Yasağını Esed Örneğiyle Savundu
- Beşşar Esed ve Pilotu Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuldu!
- 'Amerikan ve Rus Askerleri Münbiç'te Birlikte Devriye Geziyor'
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim