“İsrail Filistinlilerin Dava Açma Yolunu Kapatıyor”

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08.03.2017 22:38
“İsrail Filistinlilerin Dava Açma Yolunu Kapatıyor”
İsrailli önde gelen insan hakları örgütlerinden B’Tselem, işgalci İsrail’in ordunun ihlâllerinden zarar gören Filistinlilerin tazminat almasını engellemeye çalıştığını açıkladı.

İsrailli insan hakları örgütlerinden B’Tselem, hazırladığı son raporunda işgalci İsrail’in Filistinlilerin tazminat almasını engellemeye çalıştığını belirtti.

AA’da yer alan habere göre, İşgal Altındaki Topraklardaki İsrail İnsan Hakları Enformasyon Merkezi (B’Tselem), işgalci İsrail’in Filistinlilere yönelik ihlâlleri ile ilgili hazırladığı “Ne Kontrol Eden Var, Ne Hesaba Çeken” başlıklı raporunda, işgalci İsrail’in ihlâllerine karşı Filistinlilerin açtığı dava sayısının yüzde 95 oranında düştüğüne işâret etti.

B’Tselem’in raporunda, işgalci İsrail’in son 20 yılda, ordunun ihlâllerine karşılık Filistinlilerin tazminat alma imkânlarını tamamen ortadan kaldırmaya çalıştığı vurgulandı.

Filistinlilerin Can ve Mal Güvenliğinin Hiçe Sayılması

İşgalci İsrail’in “Filistinlilerin can ve mal güvenliğini hiçe saydığının” altının çizildiği raporda, Filistinlilerin işgalci İsrail’in bu yaklaşımından dolayı haklarını aramaktan ve uluslararası kanunlar çerçevesinde tazminat istemekten vazgeçtiklerine dikkat çekildi.

Raporda, işgalci İsrail’in çıkardığı kanunlar ve yasa değişiklikleriyle birlikte Filistinlilerin işgalci İsrail’e karşı dava açma yolunun tamamen kapatıldığı belirtildi.

İsrail Savunma Bakanlığı’nın verilerine göre, Filistinliler 2002 ila 2006 yılları arasında işgalci İsrail’e karşı her yıl yaklaşık 300 dava açarken 2012 ila 2016 yılları arasında bu rakam 18’e kadar düştü.

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