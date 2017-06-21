“İsrail, Filistin’deki Yerleşim Birimlerini Arttırıyor”

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, BM Güvenlik Konseyi’ne Kudüs’ten video konferans yoluyla katılarak “İsrail-Filistin sorununa” ilişkin bu yılın ikinci raporu hakkında üye ülkeleri bilgilendirdi.

“24 Mart’tan Bu Yana Ciddi Artış”

AA’da yer alan habere göre, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim birimlerinin “yasa dışı” olduğuna ve “iki devletli çözüm” umutlarını öldürdüğüne dikkat çeken Mladenov, “Yerleşim planlarıyla ilgili duyurular 24 Mart’tan bu yana ciddi bir şekilde arttı, 4 bin yeni yerleşim birimi inşa edileceği açıklandı ve 2 bini için ihaleye çıkıldı. Doğu Kudüs’te de 770 yerleşim biriminin inşası onay aşamasında.” dedi.

“İsrail Güçleri 17 Filistinliyi Öldürdü”

Bölgedeki “güvenlik” durumuna da değinen Mladenov, son üç ayda İsrail’in Gazze’de hava saldırısı düzenlemediğini, Gazze’den de İsrail’e roket atışı olmadığını ancak Filistin’de İsrail güçlerinin 17 kişiyi öldürdüğünü, İsrail’in ise bir asker ve bir polisinin öldürüldüğünü kaydetti.

Gazze’deki Elektrik Krizi

Gazze’de aylardır devam eden elektrik krizine de değinen Mladenov, Gazze halkına günde sadece 4 saat elektrik verildiğini, elektrik kesintilerinin hastane ve okulları işlevsiz hâle getirdiğini ve su kaynaklarını olumsuz etkilediğini belirtti.