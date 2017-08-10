“İsrail, Ekim 2015’ten Bu Yana Filistinlilere Ait 36 Evi Yıktı”

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Abdullah Hurani Araştırma Merkezi Müdürü Süleyman Vari, yaptığı yazılı açıklamada, Ekim 2015’ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait 36 evin işgalci İsrail’e bağlı güçler tarafından yıkıldığını belirtti.

AA’da yer alan habere göre, işgalci İsrail’in Yahudi yerleşimcilerin işlediği suçları görmezden geldiği, Filistinlilere karşı ise toplu cezalandırma politikasını yürüttüğünü kaydeden Vari, “İsrail mahkemeleri, Filistinli çocuk Muhammed Ebu Hudayr’ın katilleri olan Yahudi yerleşimciler, el-Halil kentinde Abdulfettah eş-Şerif isimli Filistinliyi öldüren İsrail askeri Elor Azaria ve Batı Şeria’nın Nablus kentinin yakınlarındaki Duma beldesinde Devabişe ailesini yakan Yahudi yerleşimcilerin evini yıkmayı reddetti.” ifadelerini kullandı.

“İşgalciye Karşı Kin ve Nefret Oranı Arttı”

İşgalci İsrail’in ayrıca bu süre zarfında Filistinlilere ait 4 evi betonla doldurduğu ve diğer birini de mühürlediğini aktaran Vari, “Caydırıcı ceza olarak evleri yıkma politikasının başarısız olduğu kanıtlandı. Yıkımlar, eylemlerin önüne geçemediği gibi işgalciye karşı kin ve nefret oranını arttırmış oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

Vari, yıkım politikasının uluslararası insani hukuka aykırı olduğu ve bunun sadece fanatik Yahudi yerleşimcileri memnun etmek için yapıldığına dikkat çekti.

Bugün Ramallah’ın batısında yer alan Deyr Ebu Meşal beldesine iş makineleriyle baskın yapan işgalci İsrail askerleri, daha önce işgalci İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Usame Ata ve Bera İbrahim Salih’in ailesine ait evleri yıkmış, Adil Ankuş’un ailesine ait eve ise mühür vurmuştu.