“İsrail, Çocukları Hapsederek Uluslararası Kanunları İhlâl Ediyor”

»Ana Sayfa»Filistin
15.03.2017 17:41
“İsrail, Çocukları Hapsederek Uluslararası Kanunları İhlâl Ediyor”
Filistin Esirler Heyeti Başkanı İsa Karaki, “Filistinli Çocuklar ve İsrail Siyâseti” konferansına katılarak, “İsrail, çocuk yaştaki tutuklulara ağırlaştırılmış cezalar vererek uluslararası kanunları ihlâl ediyor.” dedi.

İşgalci İsrail’in hapishanelerinde bulunan Filistinlilerin karşılaştıkları ihlâllere dikkat çekmek ve serbest bırakılmalarını sağlamak amacıyla Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bir konferans düzenlendi.

Filistin Esirler ve Özgürler Heyeti tarafından düzenlenen “Filistinli Çocuklar ve İsrail Siyâseti” konulu konferansa, işgalci İsrail’in hapishanelerinden serbest kalan çocuklar, tutuklu ailelerinin yanı sıra yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri katılıyor.

“İsrail, Çocuk Yaştaki Bin 300 Filistinliyi Tutukladı”

AA’da yer alan habere göre, Filistin Esirler Heyeti Başkanı İsa Karaki, iki gün sürecek olan konferansın açılışında yaptığı konuşmada, “Konferans, İsrail’in Filistinli çocuklara yönelik keyfî uygulamalarına ışık tutmak için hukûkî ve siyâsî bir gösteridir.” dedi.

Geçen yıl işgalci İsrail’in çocuk yaştaki bin 300 Filistinliyi tutukladığına, 400’ünün hâlen hapishanelerde bulunduğuna dikkat çeken Karaki, “Çocuklar, öldürülme, haksız tutuklama, işkence ve zor şartlar altında uzun tutukluluk süresiyle işgal güçlerinin hedefinde. Konferans, İsrail’e karşı başta çocuklar olmak üzere Filistinli tutukluların serbest bırakılması için baskı kampanyası oluşturacaktır.” ifadelerini kullandı.

“Beklentimiz, Çocukların Serbest Kalması”

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris de konferansın Filistinli tutuklulara karşı işlenen hak ihlâllerine ışık tutacağını belirterek, “Bizim konferanstan beklentimiz, tutuklulara uluslararası bir koruma planı ortaya koymak ve çocukların serbest kalmasıdır. İsrail, çocuk yaştaki tutuklulara ağırlaştırılmış cezalar vererek ve onları uygunsuz şartlarda hapsederek uluslararası kanunları ihlâl ediyor.” diye konuştu.

Filistin Esirler Bakanlığı’nın verilerine göre, işgalci İsrail’in hapishanelerinde 7 binden fazla Filistinli tutuklu bulunuyor.

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