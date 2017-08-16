İsrail, Borçlar Yüzünden Filistin’in Elektiriğini Kesecek!

Kudüs Elektrik Şirketi (JDECO) Genel Müdürü Hişam Umeri tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Elektrik Kurumu’ndan (IEC) kendilerine uyarı geldiği belirtilerek, IEC’nin, biriken borçlardan dolayı JDECO’nun imtiyaz sahibi olduğu bölgelerin (Ramallah, Beytullahim, Kudüs ve Eriha) elektriğini keseceği ifade edildi.

IEC’nin, Ramallah’taki Mahmud Abbas yönetiminin kendisine olan borçlarıyla ilgili geçen yıl imzalanan anlaşmayı yerine getirmemekle tehdit ettiği kaydedilen açıklamada, Abbas yönetiminden söz konusu anlaşma kapsamında sorumluluklarını yetine getirmesi ve elektrik ağına yapılan saldırılar ile hırsızlıkları durdurması istendi.

Elektrik verilmemesi durumunda başta devletin eğitim ve sağlık kurumları olmak üzere gündelik hayatın olumsuz etkileneceğine dikkat çekildi.

JDECO’nun bir kısım abonelerden borç tahsili konusunda zorluklar yaşadığına değinilen açıklamada, kaçak kullanım vakalarının da yaşandığı vurgulandı.

Gazze’deki Elektrik Açığı 500 Megavat

Öte yandan, Gazze Şeridi’ne elektrik dağıtan şirketten yapılan yazılı açıklamada, sıcak havalardan dolayı elektrik ihtiyacının 600 megavata çıkması üzerine elektrik açığının 500 megavata yükseldiği aktarıldı.

İsrail’den gelen hatların ocak ayına kadar sağladığı 120 megavatın hâlihazırda 70 megavat olarak dağıtıldığı belirtilerek, Mısır’dan elektrik ulaştıran hatların (30 megavat) ise geçen aydan bu yana arızalı olduğu ifade edildi.

Gazze’deki elektrik santralinin 24 megavat kapasiteye sahip olduğu kaydedilen açıklamada, Gazze’ye sağlanan toplam elektrik gücünün ancak 94 megavata ulaştığına dikkat çekildi.

Kaynak: AA