İsrail Avusturya Başbakanı'nın Danışmanını Gözaltına Aldı!

Avusturya Başbakanı ve Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) Başkanı Christian Kern'in seçim kampanyalarından sorumlu danışmanı Tal Silberstein, evrakta sahtecilik yaparak kara para aklamak suçlamasıyla İsrail'de gözaltına alındı.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail polisi, iş adamı Beny Steinmetz ve siyasi danışmanlık yapan Tal Silberstein dahil 5 kişiyi kara para aklama iddialarıyla gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahısların, Romanya gibi ülkeleri kara para aklama merkezi olarak kullandığı, gayrimenkul ve emlak alanında evrakta sahtecilik yaparak kara para akladıkları iddia ediliyor.

SPÖ Sekreteri Georg Niedermühlbichler konuya ilişkin, kara para aklama iddiasıyla gözaltına alınan Silberstein ile ilişkinin sona erdirildiği açıklamasını yaptı.

Avusturya basınında çıkan haberlerde, 15 Ekim'de yapılacak milletvekili seçimlerinden önce SPÖ'nün ses getiren seçim çalışmalarına imza atan Tal Silberstein'in, 2016 yılında başbakanlık görevini üstlenen Christian Kern tarafından partinin seçim çalışmalarını yürüten ekibin başına getirildiği hatırlatıldı.