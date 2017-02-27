İspanya'nın Birçok Kentinde Sığınmacılara Destek Gösterisi

»Ana Sayfa»Dünya
27.02.2017 00:13
İspanya'nın Birçok Kentinde Sığınmacılara Destek Gösterisi
İspanya'nın 30'dan fazla kentinde sığınmacılara destek için gösteriler düzenlendi.

İspanya'daki 70 kadar sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla başta Madrid, Barcelona, Zaragoza, San Sebastian, Alicante Cordoba, Ceuta, Oviedo ve Valencia olmak üzere 30'dan fazla kentte "Kale haline dönüşen Avrupa'ya hayır, sığınmacıları hemen alın" sloganıyla gösteri yapıldı.

Madrid'de Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan grup, Avrupa'nın kapılarını sığınmacılara kapatarak, duvarlar örmesini eleştirdi.

"Avrupa'nın sığınmacı politikası utanç verici"

Evlerini terk etmek zorunda kalan sığınmacıların rahat ve güvenli şekilde Avrupa'ya gelmelerinin sağlanmasını talep eden grup, Avrupa'nın sığınmacı politikasının utanç verici olduğunu savundu.

Protestocu grup, "İspanyol kentleri sığınmacıları ağırlamak istiyor ama hükümet verdiği vaatleri yerine getirmiyor. Siyasi ve soğuk hesapları bir kenara bırakıp, sığınmacıları kabul etmeliyiz çünkü bunlar onurlu yaşama hakkına sahip insanlar." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl ekim ayında Avrupa Birliği'ne 17 bin 300 sığınmacıyı kabul etme taahhüdünde bulunan İspanya, bu zamana kadar sadece bin 140 sığınmacıyı kabul etti.

AA

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