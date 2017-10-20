İspanya’dan Katalonya’nın Özerkliğini Askıya Alma Girişimi

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya Özerk Yönetiminin bağımsızlık ilanı ile ilgili tartışmalarda "artık sınıra geldiklerini" ifade ederek, "yasallık ve kurumsal normalliğin yeniden sağlanması" için yarın atılacak adımları göreceklerini söyledi.

Rajoy, AB Liderler Zirvesi sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Halk Partisi (PP) lideri de olan Rajoy, özerkliğin askıya alınmasını öngören 155. maddenin ilk kez işletilmesi için muhalefetteki İspanya Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve merkez sağ Vatandaşlar Partisi ile anlaşmaya vardıklarını kaydetti.

Artık sınıra geldiklerini, konunun yarın yapılacak olağanüstü bakanlar kurulu toplantısında ele alınacağını belirten Rajoy, "İki amacımız var: Yasallığa dönüş ve kurumsal normalliğin yeniden sağlanması." dedi.

Rajoy, Katalonya Özerk Yönetimi ile yaşanan sorunun İspanya'nın iç meselesi olduğunu, o yüzden de zirvede gündeme gelmediğini ifade etti.

FRANSA'DAN İSPANYA'YA DESTEK

Bu arada Fransa Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Yves Le Drian, Katalonya krizinde İspanya hükümetinin yanında olduklarını söyledi.

İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis ve Fransız mevkidaşı Le Drian, uluslararası konuları ve Katalonya krizini değerlendirmek üzere Madrid'de bir araya geldi. Bakanlık konutu Viyana Sarayı'nda gerçekleşen görüşmeden sonra iki bakan basına açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin, tamamen İspanya'nın birliğinden yana olduğunu belirten Le Drian, "Fransa, İspanya Anayasası'na da büyük bir saygı duymaktadır. İspanya'nın bu iç meselesiyle ilgili ben herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Zaten Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu konudaki açıklamalarında çok açık oldu." dedi.