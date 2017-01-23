İspanya’dan ABD’ye İspanyolca Tepkisi

İspanya hükûmeti, muhalefet ve akademisyenler, Beyaz Saray’ın resmî internet sayfasından İspanyolca’nın çıkarılmasına tepki gösterdi.

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın ilk icraatlarından biri olarak Beyaz Saray’ın resmî internet sayfasından İspanyolca’nın kaldırılmasına İspanya’dan tepki geldi.

“ABD’de 52 Milyon Kişi İspanyolca Konuşuyor”

AA’da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, Barcelona’da düzenlediği basın toplantısında, konuyla ilgili yöneltilen soru üzerine, “Beyaz Saray’ın internet sayfasının yönetimi ABD’nin iç konusu ama üzüntü duyduk.” dedi.

ABD’de İspanyolca konuşan 52 milyon kişinin yaşadığını hatırlatan Dastis, “İspanyolca’nın kaldırılması bize iyi bir fikir gibi gelmiyor. ABD’de yaşayan ve İspanyolca konuşan vatandaşlarla diyalog yollları ne kadar çok açık olursa o kadar iyidir.” dedi.

“İspanyolca Dünyada En Çok Konuşulan İkinci Dil”

Adalet Bakanı Rafael Catala da Salamanca kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyaz Saray’ın resmî internet sitesinden İspanyolca’yı çıkartmasına bir anlam veremediğini söyledi.

Catala, İspanyolca’nın 700 milyon kişiyle dünyada en çok konuşulan ikinci dil olduğunu ve ABD’de de çok yaygın olarak kullanıldığını ifade etti.

Bu arada, ana muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) de Beyaz Saray’ın resmî internet sitesinden İspanyolca’nın kaldırmasıyla ilgili hükûmet yetkililerinin cevaplaması için Meclis’e soru önergesi sunacağını duyurdu.

“İspanyolca Konuşan 22 Ülkeyi İlgilendiriyor”

İspanya’nın resmî dil kurumu olan Kraliyet Akademisi’nin Direktörü Dario Villanueva da “Bu konu sâdece İspanya hükûmetini değil, İspanyolca konuşan 22 ülkeyi daha ilgilendiriyor. Mâlesef Trump ile ilgili yapılan negatif öngörüler gerçek oluyor.” diye konuştu.