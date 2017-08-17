İspanya'da Minibüslü Saldırı: 13 Ölü, 100 Yaralı

İspanya'nın Barcelona kentinde bir minibüsün kaldırıma çıkarak kalabalığın arasına dalması sonucu 13 kişinin öldüğü, 100 kişinin yaralandığı bildirildi.

Katalan yetkililer, Las Ramblas'ta düzenlenen saldırıda 13 kişinin öldüğünü, 100 kişinin yaralandığını duyurdu.

Katalonya Özerk Bölgesi İçişleri Bakanı Joaquim Forn, yaralılardan 15'inin durumunun ciddiyetini koruduğunu belirterek, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

Polis yetkilisi Josep Lluis Trapero, basına yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden birinin Faslı, diğerinin de İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melillalı ve İspanyol vatandaşı olduğunu belirtti.

Barcelona'daki saldırının, bir gece önce bölgenin güneyinde bir kasabada meydana gelen patlamayla ilişkili olduğunu ifade eden Trapero, iki şüphelinin bu patlamayla ilgili gözaltına alındığına dikkati çekti. Trapero, minibüsün sürücüsünün olay yerinden kaçtığını kaydetti.

IŞİD'in üstlendiği saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

IŞİD'in yayın organı Amak'tan yapılan açıklamada, saldırıyı IŞİD'in üstlendiği belirtildi.

Katalan polisi ayrıca, Barcelona'da trafiğe kapatılan bir yolda bir otomobilin iki polis memuruna çarptığını, daha sonra aracın sürücüsünün polis tarafından öldürüldüğünü duyurmuştu.

Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau, kentin ana meydanında saygı duruşunda bulunulacağını aktarmıştı.

Polis daha önce yerel medyada yer alan, saldırganların bir restorana girerek kendilerini içeri kapattıkları haberlerini de yalanlamıştı.

Katalan polisi, Las Ramblas'ta meydana gelen olayın terör saldırısı olduğunu açıklayarak güvenlik protokolünü en üst düzeyde aktif duruma geçirdiğini duyurmuştu. Katalan polisi halka sokağa çıkmama tavsiyesinde bulunmuştu.

Bu arada jandarma, şüpheli olarak aranan iki kişiden birinin kimliğini Driss Oukabir olarak açıklamıştı.

AA