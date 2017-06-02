İspanya'da Franco Dönemine Ait Toplu Mezar Açıldı

Mağdurların yaklaşık iki yıldır yürüttüğü yasal mücadele sonrasında Valencia kentinin Paterna ilçesinde kazılmaya başlanan toplu mezardan bu sabah insan kalıntıları çıkarıldı.

Şimdiye kadar 12 kişinin kalıntılarının çıkarıldığı mezara, kurşuna dizilerek öldürülmüş yaklaşık 60 kişinin gömüldüğü sanılıyor.

Beş aileyle kazı işlemlerine tanıklık eden Franco dönemi mağduru ailelerin kurduğu derneğin başkanı Santi Valles, mezarda yaklaşık 60 kişinin kalıntılarının bulunduğunu tahmin ettiklerini, bu kişilerin 18 Ocak 1940 ile 19 Eylül 1941 tarihleri arasında Franco askerleri tarafından kurşuna dizilerek öldürüldüğünün sanıldığını kaydetti.

Valles, Paterna'dakinin, İspanya'da şimdiye kadar açılan, Franco dönemine ait en büyük toplu mezar olduğunun tahmin edildiğini vurguladı.

Bundan sonra kazı işlemlerinin polis gözetiminde yapılacağı, kalıntıların Valencia'da adli tıp kurumuna götürüldüğü ve DNA testinden geçirileceği belirtildi.

Yetkililer, soruşturma başlatılan olayla ilgili İspanyol devletine karşı ilk kez dava açılma olasılığı bulunduğuna işaret etti.