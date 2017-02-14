İspanya'da Emsal Başörtüsü Kararı

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14.02.2017 16:42
İspanya'da Emsal Başörtüsü Kararı
İspanya'da bir mahkeme, Avrupa'da son dönemlerde sıkça tartışılan başörtülü çalışabilme özgürlüğüyle ilgili örnek teşkil edebilecek bir karar aldı.

İspanya'nın doğusunda bulunan Mayorka Adası'nın Palma kentindeki il mahkemesi, çalıştığı havaalanında başörtüsünü çıkarmadığı gerekçesiyle işten çıkarılan kadını haklı buldu. Mahkeme, söz konusu kişinin hemen işe geri alınmasını ve şirkete para cezası verilmesini karara bağladı.

İspanyol vatandaşı 40 yaşındaki Ana Saidi Rodriguez, çalışırken başörtüsünü çıkarmasını zorunlu kılan Acciona adlı şirkete karşı açtığı davayı kazandı. İl mahkemesi, şirketin koyduğu yasağın laiklik ve tarafsızlık ilkelerine ters düştüğüne, İspanya anayasasında belirtilen "vatandaşların din özgürlüğü hakkını ihlal ettiğine kanaat getirdi.

Havaalanında yer hizmetleri müşteri danışmanlığında çalışan Rodriguez, başörtüsü takma kararı aldıktan sonra işvereni tarafından nisan ve temmuz ayları arasında toplam 5 kez maaş kesintisi yaptırımına maruz kalmış ve işten çıkarılmıştı. İl mahkemesi, Rodriguez'in hemen işine geri alınması kararını verirken, şirketi 4 bin 491 euro para cezasına çarptırdı. Şirket ayrıca üzüntü ve stresle bağlantılı sağlık problemleri yaşayan çalışanına, 7 bin 892 euro manevi tazminat ödeyecek.

 

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