İspanya'da 3 Göçmen Öldü
İspanya'ya hafta sonu yasa dışı yollardan girmeye çalışan 3 göçmen, Ceuta açıklarında hayatını kaybetti.
İspanyol haber ajanslarının jandarma ve yerel yönetim yetkililerine dayanarak verdiği haberlerde, göçmenleri taşıyan bir teknenin cumartesi günü gece geç saatlerde Ceuta kıyılarına yaklaşırken kayalara çarpması sonucu 21 göçmenin denize düştüğü, 3'ünün boğulduğu belirtildi.
Bu arada yetkililer, 18-19 Kasım'da Cartagena kentine yaklaşık 50 tekneyle 534 göçmen geldiğini söyledi.
Çoğunluğu Cezayir vatandaşı olduğu belirtilen göçmenlerin, bugün hakim karşısına çıkartılarak ifadelerinin alınacağı ve büyük olasılıkla 60 gün içinde sınır dışı edileceği kaydedildi.
İspanya'nın Fas sınırı yakınlarındaki Ceuta ve Melilla kentleri ile Endülüs bölgesinin güneyindeki Motril'e de teknelerle küçük gruplar halinde göçmenler geldiği bildirildi.
Sivil toplum örgütleri ise son dönemde artan göçmen akını nedeniyle göçmen barındırma merkezlerinde kapasitenin üzerinde kişi bulunduğuna dikkati çekti.
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