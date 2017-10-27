İspanya Senatosu'ndan Karşı Hamle

İspanya Senatosu, Katalonya özerk yönetimi hükümetinin feshedilmesi ve 6 ay içinde erken yerel seçime gidilmesini öngören anayasanın 155. maddesini uygulaması için merkezi hükümete yetki verdi.

İspanya'da Bakanlar Kurulu'nun 21 Ekim tarihinde aldığı, Katalonya özerk yönetimi için anayasanın 155. maddesinin uygulanması talebi Senato'da oylandı. Oylamada 214 "evet" ve 47 "hayır" sonucu çıktı. Resmi Gazete'de yarın yayınlanıp hemen yürürlüğe girmesi öngörülen 155. madde, merkezi hükümete Katalonya yerel hükümetini feshetme yetkisi veriyor.

155. madde, yerel hükümetin fesh edilmesine olanak sağlasa da, özerkliğin alınmasını içermiyor. Ancak gözlemciler, Katalonya hükümetinin son bağımsızlık ilanı sonrası, yerel hükümetin yetkilerinin de Katalonya yönetiminden alınabileceği yorumunu yapıyor.

İspanya hükümeti yarından itibaren Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigemont, diğer hükümet üyeleri, Katalonya parlamentosunun memurları veya Katalonya yerel polisi müdürlerini görevlerinden alabilecek.

Öte yandan İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya yerel parlamentosunun aldığı tek taraflı bağımsızlık kararı sonrasında twitterdan yayınladığı mesajda, "Tüm İspanyolların sakin olmasını istiyorum. Hukuk devleti, Katalonya'daki yasallığı tekrar inşa edecektir." diye yazdı. Başbakan Rajoy ayrıca gerek 155. madde ile ilgili verilen yetki gerekse Katalonya yerel parlamentosunda alınan kararları değerlendirmek üzere Bakanlar Kurulu'nun TSİ 19.00'da acil toplanacağını duyurdu.

İspanyol haber ajanslarından verilen bilgilerde, merkezi hükümetin Katalonya yerel parlamentosunda alınan kararları Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağı ve mahkemenin Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık kararını geçersiz sayacağı belirtildi.

AA