İspanya Polisinden Oy Kullanma Merkezlerine Baskın

İspanyol polisi ve jandarması, Katalonya'daki bağımsızlık referandumuna izin vermedi, oy kullanılmak için hazırlık yapılan merkezlere baskınlar yaptı.

İspanya İçişleri Bakanlığı, Katalonya bölgesindeki yasa dışı bağımsızlık referandumuna izin vermediklerini ve tüm oy pusulalarına ve sandıklara el koymaya başladıklarını açıkladı.