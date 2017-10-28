'İspanya Merkezi Hükümetinin Aldığı Kararları Tanımıyoruz'

Puigdemont, merkezi hükümetin Katalonya'yı doğrudan yönetme kararının yürürlüğe girmesinin ardından ilk kez konuştu. Katalan televizyonu TV3'te yayınlanan konuşmasında Puigdemont, merkezi hükümete bölgeye doğrudan müdahale hakkı veren anayasanın 155. maddesinin işleme konulmasının, Katalanların iradesine bir saldırı ve demokrasiye aykırı olduğunu ifade etti.

Merkezi hükümetin aldığı kararları tanımadıklarını açıklayan Puigdemont, Katalanların, "yeni cumhuriyetlerini" sorumluluk içinde savunmaya devam etmesini istedi.

Katalanlara tepkilerini şiddete başvurmadan, demokratik yollardan göstermeye çağıran Puigdemont, "Özgür bir ülke inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Öte yandan Puigdemont'un konuşması sırasında arkasında Katalan ve Avrupa Birliği (AB) bayraklarına yer verilirken, İspanya bayrağının bulunmaması dikkat çekti.

AA