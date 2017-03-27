İspanya Mahkemesi Esed Rejimini Soruşturacak

İspanya’daki Ulusal Mahkeme, “terörizm ve zorla kaybetme” suçlarından Suriye’deki Beşşar Esed rejiminde görevli 9 üst düzey asker ve istihbaratçı hakkında soruşturma başlatacak.

AA’da yer alan habere göre, İspanya’daki Ulusal Mahkeme’nin yargıçı Eloy Velasco, bir İspanya vatandaşı kadının Suriye’de Beşşar Esed rejimine karşı yaptığı dava başvurusunu, savcılığın itirazına rağmen kabul etti.

2013 yılında Suriye’de ölen ve o ülkenin vatandaşı olan erkek kardeşinin yasa dışı bir tutuklama sonucu, işkence görerek öldürüldüğünü söyleyen Amal Hag-Hamdo Anfalis adlı İspanya vatandaşı kadının, Esed rejiminde görevli 9 üst düzey asker ve istihbaratçıya karşı yaptığı dava açma başvurusunu kabul eden yargıç Velasco’nun, 9-10 Nisan tarihlerinde şahitleri dinleyeceği açıklandı.

Tanıklar arasında, Esed rejiminin işkence ile öldürdüğü insanların fotoğraflarını tüm dünyaya gösteren “Sezar” kod adlı eski bir rejim askerinin ve Eylül 2013 ve Mart 2014 ayları arasında Suriye’de esir tutulan İspanya vatandaşı gazeteci Javier Espinosa’nın da olduğu bildirildi.

Amal-Hag-Hamdo Anfalis adlı İspanya vatandaşı kadın, Suriye’deki Beşşar Esed rejiminde görevli 9 üst düzey asker ve istihbaratçı hakkında dava açma başvurusunu geçtiğimiz 1 Şubat tarihinde yapmıştı. Ancak Savcı Teresa Sandolav, İspanya’da 3 yıl önce değiştirilen yasa gereği kurbanın İspanya vatandaşı olmaması gerekçesiyle İspanya mahkemelerinin söz konusu soruşturmayı açma yetkisi olmadığı yönünde görüş belirtmişti.

Yargıç Velasco buna rağmen bugün aldığı kararla ulusal ve uluslararası yasalar gereği Esed rejimine karşı “terörizm ve zorla kaybetme” suçlamalarıyla ilgili soruşturmayı açtığını duyurdu. İspanyalı yargıç, “savaş suçları ve insanlık dışı suçlar ve işkence” suçlamarının ise kendi soruşturmasına dâhil olmayacağını açıkladı.

Ayrıca yargıç Velasco’nun söz konusu soruşturmaya yardımcı olabilmesi için Avrupa Birliği (AB) yargı ağı olan Eurojust’taki bazı ülkelerden ve Esed rejiminden de konuyla ilgili komisyon kurmalarını, sanıkların ifade vermelerinin sağlanmasını istediği ifade edildi.

Suriye’deki savaş suçları ve insanlık dışı suçların Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmesiyle ilgili 2014 yılında sunulan karar tasarısı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Çin ve Rusya’nın veto etmesiyle sonuca ulaşamamıştı. BM Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu ise Suriye’de savaş dolayısıyla meydana gelen suçların ulusal mahkemeler aracılığıyla yargıya taşınmasını istemişti.