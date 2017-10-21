İspanya, Katalan Hükümetini Feshetti

İspanyol hükümetinin, Katalonya özerk yönetimi hükümetini fesh ederek, en fazla 6 ay içerisinde erken yerel seçime gidilmesi kararını aldığı ve bu kararı oylanması için senatoya gönderdiği bildirildi.

İspanya’da beklenen oldu ve merkezi hükümet Katalonya özerk yönetimini feshetti. Olağanüstü kabine toplantısının ardından açıklama yapan Başbakan Mariano Rajoy, en fazla 6 ay içinde erken yerel seçime gidileceğini açıkladı. Karar oylanması için senatoya gönderildi.