İspanya Hükümeti Katalonya'da Kendi Bakanlarını Görevlendirdi

Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre, Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont ve Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras'ın yerine İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria getirildi.

Yerel hükümet bakanlıkları da bundan sonra merkezi hükümetin bakanlıklarına bağlı olacak.

Merkezi hükümetten yapılan açıklamada, Katalonya'da 21 Aralık'ta yapılacağı duyurulan erken yerel seçimden sonra kurulacak yeni hükümete görevlerin teslim edilmesinin öngörüldüğü vurgulandı.

Katalonya yerel yönetimi yetkililerinin ise resmi olarak görevlerinden alınmalarına rağmen gün içerisinde toplantı yaparak, atacakları yeni adımları belirleyecekleri öğrenildi.

Bu arada İspanya Başsavcısı'nın "devlete karşı ayaklanma" iddiasıyla Puigdemont ile diğer hükümet üyeleri, Katalonya yerel parlamentosunun divan kurulu üyeleri ve gizli oylama ile alınan tek taraflı bağımsızlık ilanında "evet" oyu kullananlar hakkında Yüksek Mahkeme'ye dava açma talebinde bulunacağı açıklandı.

İspanyol basını, Katalonya'daki ayrılıkçı siyasetçilerin 30 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabileceklerini yazdı.

Merkezi hükümetin yapacağı itirazla pazartesi günü toplanması öngörülen Anayasa Mahkemesi'nin de Katalonya yerel parlamentosunun aldığı "bağımsızlık ilanı ve buna bağlı olarak yeni cumhuriyetin kurulmasını sağlayacak yapıcı sürecin başlatılması" kararlarını askıya alacağı ifade edildi.

Öte yandan başkent Madrid'de İspanya'nın birliği için gösteri düzenlendi. İspanya bayrakları ile Colon Meydanı'nı dolduran binlerce kişi, ülkenin ulusal egemenliğini ve birliğini savunan sloganlar attı. Pankartlarda İspanyol jandarmasına destek veren ve Puigdemont'un cezaevine gönderilmesini isteyen ifadeler dikkati çekti. İspanya'nın birliğini savunan bağımsızlık karşıtlarının yarın Barselona'da büyük bir gösteri yapacakları duyuruldu.