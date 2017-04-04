İspanya, Esed’in 691 Milyon Dolarlık Mal Varlığına El Koydu!

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04.04.2017 13:13
İspanya, Esed’in 691 Milyon Dolarlık Mal Varlığına El Koydu!
İspanya Yüksek Mahkemesi tarafından Esed ailesi hakkında yolsuzluk soruşturması açılırken, Esed'in İspanya'daki mal varlığına el konuldu. Mahkeme, Esed ve ailesine ait İspanya’daki 691 milyon dolar değerindeki mal varlığına el koydu.

Reuters’ın yer verdiği habere göre İspanya Yüksek Mahkemesi, Esed ve ailesi hakkında kara para aklama suçlamasıyla soruşturma açılmasına karar verdi.

Mahkeme, ayrıca Esed ve ailesine ait İspanya'da bulunan 691 milyon dolar değerindeki evlere de el konulduğunu duyurdu.

 

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