İsmet Yılmaz: 33 Bin Öğretmenin İlişiği Kesildi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bakanlık bünyesinde başlatılan soruşturmalar kapsamında yaklaşık 33 bin öğretmenin ilişiğinin kesildiğini bildirdi.

Bakan Yılmaz, eğitim ve öğretimin öğrenciye kazandırmak istediği temel değer ve ilkelerle bilgi, beceri, tutum ve davranışları çağın ihtiyaçları doğrultusunda güncellemenin yine kendilerinin vazifesi olduğunu aktardı.

Öğrencileri hem bilgi hem de teknolojiyi üretir hale getirmek gerektiğine değinen Yılmaz, "Bu doğrultuda çok mesafe katettik. İnşallah önümüzdeki dönemde yılmadan yorulmadan çalışıp milletimizin bizden beklentilerini karşılayacağız." açıklamasında bulundu.

Yılmaz, Milli Eğitimde çok önemli reformları hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Türkiye'nin zor bir dönemden geçmesine rağmen bu süreci yüz akıyla geçtiklerini ve önemli yenilikleri eğitime kazandırdıklarını belirten Yılmaz, son bir yılda 20 binden fazla derslik yaptıklarını, sözleşmeli öğretmen uygulamasını başlattıklarını, 20 bin öğretmen atamasını gerçekleştirdiklerini, yine 20 bin öğretmen ataması için adayların mülakatlarını tamamladıklarını ifade etti.

Çıraklık eğitimini zorunlu eğitim kapsamına aldıklarını ve proje okullarının eğitim kadrosunu mevzuata uygun hale getirdiklerini anımsatan Yılmaz, müfredatı 1, 5 ve 9. sınıflar için yenilediklerini, okul öncesi eğitimi yaygınlaştırdıklarını, bu sayede bir önceki döneme göre geride kalan eğitim ve öğretim yılında 100 bin öğrenci artışı sağlandığını bildirdi.

Türkiye Maarif Vakfını kurduklarını hatırlatan Yılmaz, vakfın 20'nin üzerinde ülkede çalışmalara başladığını belirtti. Yılmaz, uzun bir çalışma sürecinin sonunda Öğretmen Strateji Belgesinin yayınlandığını da anımsattı.

Darbe girişimi ve sonrasındaki sürece de değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihinde böyle bir dönem hiç yaşanmamıştır. Bu darbenin gereği ve sonucu olarak da yaklaşık 33 bin öğretmenin ilişiği kesildi. Yine daha önce hukuka aykırı olarak eylemlere katılan 14 bin civarında öğretmenin de disiplin soruşturmasını tamamladık. Yaptığımız bütün bu işlemlerde hak kavramına çok dikkat ettik. Hakkı esas alarak bu işlemleri hayata geçirdik. Zira biz biliyoruz ki haktan uzaklaşan en büyük zararı kendisine vermiştir."

İftar programına Bakanlık üst düzey bürokratları ile her kademeden personel ve aileleri katıldı.

AA