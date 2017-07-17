İsmail Heniyye'den Mescid-i Aksa Açıklaması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "Filistin halkının, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı bölme ve tamamen kontrol altına alma planlarını uygulamasına izin vermeyeceğini" belirtti.

Heniyye yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Aksa'daki son uygulamalarını "tehlikeli gelişme" olarak nitelendirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Filistin halkı ve direnişi, bu planların uygulamasına izin vermeyecektir. Aksa, uğrunda can ve kanların feda edildiği bir kimlik savaşı ve dava sembolüdür."

"İsrail hükümetinin, ümmet kendi çatışmalarıyla meşgulken Aksa'nın yalnız ve dayanaksız kalacağını sandığını" kaydeden Heniyye, İslam alemini bu kritik dönemlerinde Aksa'yı kurtarmaya ve haremi ele geçirme girişimlerinin önünü kesmeye çağırdı.

Kudüs'ün önde gelen isimleri, Müslümanlara İsrail polisinin dün kurduğu elektronik metal dedektörlerinden geçerek Mescid'i Aksa'ya girmemeleri çağrısında bulunmuştu.

İsrail güçleri, 3 gün ibadete kapalı tuttuğu Haremi Şerif'in iki kapısını dün açmış ve kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti. "Metal arama dedektörleri" uygulamasına karşı çıkarak toplanan yüzlerce Filistinli, gün boyunca vakit namazlarını Aksa surlarının dışında kılmaya devam etmişti.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğü'nün Aksa'da namaz kılınmasına izin vermeyeceği belirtilmişti