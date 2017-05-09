İsmail Heniyye: Sizin Onurunuz Bizim Onurumuz

Gazze’de açlık grevindeki Filistinli tutsaklara destek olmak için yapılan bir protesto gösterisine katılan Hamas’ın yeni lideri İsmail Heniyye “Bu ziyaret, kahraman mahkûmlarımıza davalarının bizim için en öncelikli mesele olduğuna ve olmaya devam edeceğine dair bir mesaj.” dedi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Heniyye, Filistinli tutsaklara hitaben, “Özgürlüğünüz bizim için ulusal bir görev ve sizin onurunuz bizim onurumuz.” diye konuştu.

İşgalci İsrail güçleri tarafından tutuldukları hapishanelerdeki zorlu koşullara dikkat çekmek isteyen ve temel haklarının verilmesini talep eden Filistinli tutsaklar 17 Nisan’dan beri açlık grevi yapıyor.