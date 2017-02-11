İsmail Heniyye: Hamas ve Mısır Yeni Bir Sayfa Açtı

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı İsmail Heniyye, hareketinin Mısır'la ilişkilerinde yeni bir sayfa açtığını belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Heniyye, "Bugün Refah Sınır Kapısı 3 gün süreyle açıldı. Geçişler sırasında buğday, araba ve bazı inşaat malzemeleri gibi ilk kez Gazze Şeridi'ne giren ürünler oldu. Sınırda ticaretin geliştirilmesi yönünde görüşmeler var" açıklaması yaptı.

Heniyye, Katar'ın desteğiyle Gazze Şeridi'nin güneyinde inşa edilen evlerin dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, "Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık." dedi.

Mısır'la ilişkileri önemsediklerini ve "gelişmiş bir ilişki" hedeflediklerini ifade eden Heniyye, Mısır'ın ulusal güvenliğiyle alakalı tüm endişeleri ortadan kaldıracaklarını dile getirdi.

Konuşmasında Mısır'a yaptığı son ziyarete de değinen Heniyye, "Mısır'daki kardeşlerimizle siyasi durum, ikili ilişkiler, Gazze'nin ihtiyaçları ve ablukanın kaldırılması meselelerini görüştük. Temaslarımız kapsamında güvenlik konusuyla ilgili endişeleri de ele aldık." ifadelerini kullandı.

Refah Sınır Kapısı yoluyla Mısır ile Gazze arasında ticari ilişkileri geliştirme yönünde bazı görüşmelerin yapıldığını belirten Heniyye, şunları kaydetti:

"Bugün Refah Sınır Kapısı 3 gün süreyle açıldı. Geçişler sırasında buğday, araba ve bazı inşaat malzemeleri gibi ilk kez Gazze Şeridi'ne giren ürünler oldu. Sınırda ticaretin geliştirilmesi yönünde görüşmeler var."

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı İsmail Heniyye, hac ibadetini yerine getirmek üzere 5 Eylül'de Gazze'den Suudi Arabistan'a gitmiş, ardından Katar ve Mısır'da Filistin konusunda görüşmeler gerçekleştirmişti.

Heniyye, Mısırlı yetkililerle "başarılı" ve "verimli" görüşmeler yaptıklarını, sonuçlarının yakında görüleceğini açıklamıştı.