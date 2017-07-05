İsmail Heniyye: Filistin Halkı Komploları Boşa Çıkaracaktır!

İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Birimi Başkanı İsmail Heniyye, başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana yaptığı ilk konuşmada Filistin ile ilgili tüm konulara değindi.

Heniyye, bugün (5 Temmuz Çarşamba) yaptığı konuşmada, işgal rejiminin esirlere yönelik baskılarına son verilmesi gerektiğini belirterek, idari hapis cezasıyla yüzlerce kişinin işgal zindanlarında tutulmasının dünyanın gözü önünde gerçekleşen bir terör olduğunu söyledi.

İşgalcilerin esirlere yaptığı zulmün esirlerin iradesini kıramayacağını dile getiren Heniyye, esirlerin özgürlüğe kavuşmalarının yakın olduğunu ifade etti.

Başta İzzeddin El-Kassam Tugayları olmak üzere Filistin direnişini selamlayan Heniyye, düşmana her alanda karşı koyan direnişin Filistin halkının özgürlük beklentisini yerine getirmek için gece gündüz çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

Heniyye, Filistin direnişinin ümmetin onur kaynağı olduğunu kaydederek, Şehit Mazin Fukaha'nın katillerini kısa sürede yakalayan güvenlik güçlerine de teşekkür etti.

Halid Meşal'in Hamas Siyasi Birimi Başkanlığını bırakmasının direnişi bıraktığı anlamına gelmeyeceğini belirten Heniyye, Hamas'ın yayınladığı siyaset belgesinin hareketin sabiteler ile stratejiyi ve değişimi bir araya toplama gücünü gösterdiğini söyledi.

Ümmetin daha önce benzeri görülmemiş zor bir dönemden geçtiğine işaret eden Heniyye, ümmetin içindeki çatışmaların daha da derinleşmesini ve yangının daha çok büyümesini isteyenler olduğuna dikkat çekti.

ABD Başkanı Trump'ın göreve başlamasından bu yana işgal rejiminin de baskısıyla bölgedeki şartlardan yararlanarak Filistin davasının tasfiyesi için atılan adımları hızlandırdığını bildiren Heniyye, bu durum karşısında Filistin halkının birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini belirtti.

Hamas lideri, Filistin halkının daha önceki komploları boşa çıkardığı gibi bu komployu da boşa çıkaracağını ve kirli anlaşmaları asla kabul etmeyeceğini ifade etti.

İşgal rejiminin Mescid-i Aksa'da oldubitti yapma girişiminin başarılı olamayacağını söyleyen Heniyye, Hamas'ın Burak Duvarı'nın Siyonistlere ait olduğu iddiasını kesinlikle reddettiğini kaydetti.