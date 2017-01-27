İsmail Heniyye, 5 Ay Aradan Sonra Gazze’ye Döndü
AA’nın Sınır Kapıları İdaresi’ne dayandırdığı haberine göre, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı İsmail Heniyye 5 aylık aranın ardından ailesi ve Hamas Siyasi Büro üyesi Ruhi Muştehi ile Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze’ye girdi.
Heniyye, hac ibadetini yerine getirmek üzere 5 Eylül’de Gazze’den Suudi Arabistan’a gitmiş, ardından Katar ve Mısır’da Filistin’le ilşgili görüşmeler gerçekleştirmişti.
Filistin basınında, Heniyye’nin bu sene yapılacak liderlik seçimlerinde aday olacağı ve Katar’da ikamet etmek amacıyla Gazze’den ayrıldığı yönünde haberler yer almıştı. Hamas ise 18 Eylül’de yayımladığı açıklamada Heniyye’nin Gazze dışına ikamet için çıktığı yönündeki iddiaları yalanlamış ve bir dizi ziyâretin ardından döneceğini duyurmuştu.
Öte yandan Hamas’ın mevcut Siyasi Büro Başkanı ve hâlihazırda Katar’da yaşayan Halid Meşal de 25 Eylül’de Heniyye ile katıldığı bir programda, hareketin başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayacağının sinyalini vererek, “İsmail Heniyye’nin eski başbakan ve gurur duyduğumuz bir örnek olması gibi Halid Meşal’in de eski başkan olmasında bir sakınca yok. Gelecek yıl Halid Meşal, Hamas’ın ‘eski Siyasi Büro Başkanı’ olacak.” ifadelerini kullanmıştı.
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