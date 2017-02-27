Özgür-Der Çorum Şubesi 2015-2016 yılı alternatif eğitim seminerleri devam ediyor. Bu hafta “İslami Yapıların Siyasi Olaylara Karşı Tavırları” konu başlıklı semineri Prof. Dr. Mehmet Azimli ve Ömer Kılıç sundu.

FETÖ ve PDY yapılanması üzerinden özellikle Dicle Üniversitesinde görevliyken başından geçmiş olaylara atıfta bulunarak konuyu ele alan Prof. Dr. Mehmet Azimli, bu yapının insanları nasıl kullandığını ve nasıl bir zihni yapıya sahip olduklarını gerçek yaşanmışlıklar üzerinden anlattı.

Personel atamalarında rakiplerine karşı attıkları iftiralara ve sergilenen ahlaksızlıklara değinen Azimli, bunu meşrulaştırmak için Hz. Peygamber (s) atfedilen “Harp Hiledir” sözünü kullandıklarını söyledi. Oysa bir Müslümanın, bir başka Müslümana bu tür davranışta bulunmasının doğru olmadığını ifade etti.

15 Temmuz’da yaşananların aşırı hırs ve kibrin insanları nasıl bir gözüdönmüşlüğe ittiğinin somut göstergesi olduğunu hatırlatan Azimli, özellikle Fetullah Gülen’in sahip olduğu tek adam zihniyetine ve megaloman yapısına değindi.

Fetullahçı yapının yurt dışındaki yapılanması hakkında da bilgiler veren Azimli, çok büyük bir yapı ile karşı karşıya olduğumuzu hatırlatarak, çeşitli istihbarat ve örgütlerle olan ilişkisine değindi. Kendilerini İslam’a nispet ederek motive olmaya çalışan bu yapının, en çok İslam’a zarar verdiğini ve sahip olduğu zihniyete bakıldığında Gülen başta olmak üzere öncü kadronun kesinlikle geri adım atmayacağını söyledi.

Aklın devre dışı bırakıldığı sahih dini bilgilerden yoksun ve gaybi konularda ölçüsüz yapıların insanlara ve dine verdiği zarara değinerek sözlerine devam eden Azimli, bu anlamda ilahiyat camiasının önemine ve yüklenmesi gereken sorumluluğa dikkat çekti…

Fetullahçı Yapının 15 Temmuz işgal girişimi sonrasında özellikle Sol ve Kemalist kesimin tüm İslami camiayı hedef alan ve zan altında bırakmaya dönük söylemlerini hatırlatan Ömer Kılıç, oysa Müslümanları bu tür yapılara iten, gizlenme ve takiyye yapmaya mecbur bırakanın, İslami söylem, sembol ve değerlerine düşman bu zihniyet olduğunu söyledi.

İslami camianın aralarındaki üslup sorununa değinen Ömer Kılıç, yaşanan problemleri ve farklılıkları içerden ve yapıcı bir şekilde dile getirilmesi gerektiğini belirterek, yıkıcı, dışlayıcı ve yıpratıcı şekilde bir eleştirin, Sol ve Kemalist zihniyet ile örtüşeceğini hatırlatarak, bu düşünce ve dile kesinlikle dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti…

Program soru cevap ve karşılıklı görüş alış verişlerinin ardından sonra erdi.