İslâmî Hareket'in Kurucularından Abdullah Nemir Derviş Vefat Etti

Filistin'in 1948'de işgal edilmiş bölgesindeki İslâmî Hareket'in kurucularından ve ilk lideri, Kefer Kâsım şehrinden Abdullah Nemir Derviş bugün (14 Mayıs Pazar) sabah 1948 topraklarında yer alan Bitah Tekfa şehrindeki Hişaron Hastanesi'nde 69 yaşında vefat etti.

Abdullah Nemir Derviş 1948'de Kefer Kasım beldesinde dünyaya geldi. 1971 yılında Nablus'taki İslamî Okul (Din Enstitüsü)'nden mezun oldu. Hemen ardından Müslüman Kardeşler cemaatinin çizgisi üzere 1948'de İslâmî hareketi oluşturmak amacıyla faaliyetleri başlattı.

1972'te Kefer Kasım'da bu hareketin ilk çekirdeğini oluşturdu. 1974'e kadar çalışmaları sadece davet ağırlıklı oldu. Toplumun İslâmî yönden bilinçlenmesini ve yeniden İslâmî hayata dönüşünü sağlamak için civar beldelere yönelik faaliyetlerde bulundu.

1978'de Ummu'l-Fahm, Batı Bake, Vecet başta olmak üzere muhtelif beldelere doğru çalışmalarını genişletti. 1979 yılında Nakab bölgesinde, 1980'de ise Nasıra ve Celil'de de çalışma başlattı.

1981'de işgal güçleri tarafından gözaltına alınarak, cihad amaçlı gizli bir örgüt kurma suçlamasıyla 4 yıl hapis cezasına mahkûm edildi. Üç yıl hapiste kaldıktan sonra 1984'te serbest bırakıldı. Hapisten çıktıktan sonra yine Kefer Kasım'a dönerek başlattığı çalışmaları yürüttü.

1996'da Derviş'in işgal rejiminin parlamentosuna girmek için seçimlere katılmayı kabul etmesi İslâmî hareket içinde bölünmeye neden oldu ve büyük bir kesim Raid Salah'la birlikte seçimlere katılmayı reddedenlerin tarafında durdu.

Yüce Allah'tan Abdullah Nemir Derviş'e rahmet diliyoruz.

FİEM