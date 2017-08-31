İslam Ümmetinin Kurban Bayramı Mübarek Olsun!

HAKSÖZ HABER

Müslüman olmanın onurunu yükseltecek yakınlıklara vesile olması dileğiyle Kurban Bayramınızı kutlar Rabbimizden bilincimizi, basiretimizi ve mücadele azmimizi güçlendirmesini niyaz ederiz.

Bir Kurban Bayramı'nı daha idrak ediyoruz. Rabbimizin emri olan bir ameli yerine getirmek, İbrahim'in geleneğine yaslanmak, arınmak ve ıslah olmanın tadına varmak için... Dostlarla, akrabalarla, yakınlarla halleşmek; düşmanlıklara set çekmek, mazlum ve mağdur insanları sevindirmek için...

Bir Kurban Bayramı'nı daha idrak ediyoruz; bayramların sevinç ve halleşme günleri olmasının yanı sıra, acıların paylaşıldığı, gözyaşlarının dindirilmeye çalışıldığı günler olduğunun bilinciyle...

Suriye’den Yemen’e, Gazze'den Kudüs'e, Irak'tan Afganistan'a, Mısır’dan Libya’ya, Mekke'den Çeçenistan'a, Türkiye’den Arakan’a, Patani'den Filipinlere, Somali'den Doğu Türkistan'a, Asya'dan Afrika'ya ve diğer bölgelere tüm İslam ümmetinin bayramı mübarek olsun. Zalimlerin bayramlarımızı zehir etme çabalarına karşı inancımızı ve değerlerimizi sahiplenerek İslami kimliği taşımaktan vazgeçmeyeceklerini ilan eden tevhid, adalet ve özgürlük sevdalılarının bayramı mübarek olsun.

Kurbanlarını Rabbimize; Rabbimizin adına mazlumlara ulaştıran tüm müminlerin bayramı mübarek olsun.

Ve İbrahimce adayış, İsmailce adanış bilinciyle "Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm Âlemlerin Rabbi Allah içindir." ayet-i kerimesini hayatının düsturu edinenlerin bayramı mübarek olsun…

ÖZGÜR-DER GENEL MERKEZİ BAYRAMLAŞMA

Bayramın 3. günü (3 Eylül Pazar) 15:00 - 17:00

Özgür-Der Genel Merkezi Salonu