“İslam Ümmeti Olarak Zor Zamanlardan Geçiyoruz”

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09.04.2017 11:25
“İslam Ümmeti Olarak Zor Zamanlardan Geçiyoruz”
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, “Bütün insanlık İslam’ın rahmetine muhtaçtır. Bütün kâinat İslam’ın barışına, merhametine muhtaçtır.” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Cihannüma Derneği’nin İstanbul Buluşmaları kapsamında, Sultanahmet Camisi’nde sabah namazı kıldırdı ve sohbet programına katıldı.

“Gençler, Sakın Namazı Ertelemeyin”

AA’da yer alan habere göre, sohbet programında sabah namazının faziletlerinden bahseden Görmez, sabah vaktinin müminler için çok önemli bir vakit olduğunu söyledi.

Her fecrin mümin için yeni bir doğuş ve diriliş olduğunu belirten Görmez, “Namaz Allah’la konuşmaktır, buluşmaktır. Fatiha da Allah ile diyalogdur. Namaz Rabbimiz ile günde 5 defa bulaşmaktır. Gençler, sakın namazı ertelemeyin. İbadetin en güzel vakti gençliktir.” diye konuştu.

“Bütün İnsanlık İslam’ın Rahmetine Muhtaçtır”

Görmez, İslam ümmetinin son dönemlerde zor ve büyük bir sınavdan geçtiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Sevgili kardeşlerim, İslam ümmeti olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Bir taraftan Afrika’da açlık ve kıtlık sebebiyle birçok müslüman kardeşimiz açlıktan hayatlarını kaybetmiş durumda. Şu anda biz burada sabah namazını eda ederken, Kenya’nın içinden, ortalarından kıyılara, şehir merkezlerine doğru, Somali’nin içinden sahillere ve büyük şehirlere doğru, susuzluktan açlıktan kurtulmak için bir damla su, bir damla ekmek bulabilmek için nice çocuklar, nice kadınlar yollardalar. Ve bütün dünya bunu temaşa ediyor. Bir taraftan da geçen hafta hep birlikte İdlib’den yükselen masum çocuk çığlıklarına şahit olduk. Halep’te, Musul’da, Şam’da, Yemen’de, Libya’da, Arakan’da nice müslüman kardeşlerimiz çok zor durumdalar. İslam medeniyeti çok zor bir süreçten geçiyor. Genç kardeşlerimize düşen vazife, yeniden insanlığı kurtaracak, insanlığa rahmet olan, insanlığa merhamet olacak bu aziz medeniyeti ayağa kaldırmak için çaba ve gayret göstermektir. Her an, her birimiz, yeniden İslam medeniyetini nasıl ayağa kaldırabiliriz, bunun için çalışmalıyız. Bütün insanlık İslam’ın rahmetine muhtaçtır. Bütün kâinat İslam’ın barışına, merhametine muhtaçtır. Her genç kardeşimize düşen görevler vardır. Bunun için var gücümüzle çalışmalıyız.”

Sohbetin ardından, programa katılanlara çorba ikram edildi.

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