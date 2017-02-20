İslam Karşıtı Bu Nefret Söylemlerinde, ‘DEAŞ’ Bahane...

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20.02.2017 03:45
İslam Karşıtı Bu Nefret Söylemlerinde, ‘DEAŞ’ Bahane...
Elbette DEAŞ ve benzerlerinin, İslam adına diyerek yaptığı uygulamaların, İslam adına kabul edilecek bir tarafı da yoktur. Ama, unutulmamalıdır ki, emperyalist güçler yeni bir Soğuk Savaş kutbu icad etmek istiyorlar.. Asıl hedefleri, bu..

Almanya'nın Munih şehrinde devam etmekte olan 'Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı'nda 18 Şubat günü bir konuşma yapan Alman şansölyesi Angela Merkel, NATO’da müttefikimiz‘ dediği ‚Türkiye'nin DEAŞ ve PKK terörizmden olumsuz etkilendiğini’ belirterek 'Şunu çok açıkça söylemek istiyorum: Avrupalılar terörle tek başına başa çıkamazlar. B. Amerika’nın askerî desteğine ihtiyacımız var. Benim için, bir o kadar önemli olan ise, İslam ülkelerinin de bu mücadeleye katılmaları.. Çünkü bence özellikle bu ülkeler, terörün kaynağının İslamiyet olmadığını, aksine, yanlış yorumlanan bir İslamiyet olduğunu anlatabilirler. Bu nedenle İslam otoritelerinden barışçı İslam ile İslam adına terörizm arasında çok net sınır çekmelerini bekliyorum. Bunu yapacak olan Müslümanlardır.' şeklinde konuşmuş..

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