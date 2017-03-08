İslâm İşbirliği Teşkilatı’ndan Somali’ye Yardım Çağrısı

»Ana Sayfa»Somali
08.03.2017 20:39
İslâm İşbirliği Teşkilatı’ndan Somali’ye Yardım Çağrısı
İslâm İşbirliği Teşkilatı (İİT), uluslararası topluma, Somali’de yaşanan kuraklık nedeniyle acil yardım çağrısında bulundu.

İslâm İşbirliği Teşkilatı’ndan (İİT) yapılan yazılı açıklamada, şiddetli kuraklık nedeniyle açlıktan ölümlerin görüldüğü Doğu Afrika ülkesi Somali’de insânî durum daha fazla kötüye gitmeden müdahale edilmesine yönelik çağrı yapıldı.

“17 Milyondan Fazla Kişinin Hayatı Tehdit Altında”

AA’da yer alan habere göre, Somali’de yaşananlardan derin endişe duyulduğu ifade edilen açıklamada, kuraklıktan kaynaklanan kıtlıktan etkilenen ailelere yardımların ulaştırılması için daha fazla çalışılması istendi.

Açıklamada, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Kenya, Somali, Güney Sudan, Sudan ve Uganda’da kuraklığın olduğu ve bu durumun 17 milyondan fazla kişinin hayatını tehdit ettiği kaydedildi.

“Ulusal Felaket” İlan Edildi

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, geçen hafta ülke genelinde etkili olmaya başlayan kuraklığın yol açtığı insânî krizle mücadele için ülkede “ulusal felaket” ilan etmişti.

Fermacu, Somali’de yaşanabilecek insânî trajedinin önüne geçilebilmesi ve kuraklıktan etkilenen ailelere yardım ulaştırılabilmesi için uluslararası kamuoyunun desteğini istemişti.

“110 Kişi Hayatını Kaybetti”

Başbakan Hasan Ali Hayri de cumartesi günü, Ulusal Kuraklık Komitesi ile düzenlediği toplantıda, kuraklık sebebiyle son 2 günde Bay bölgesinde 110 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler, ülke nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan 6,2 milyon kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu, 2,9 milyon kişinin ise “acil yardıma muhtaç” olduğunu bildirdi.

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