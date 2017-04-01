İŞKUR ve SGK Birleşiyor

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01.04.2017 18:58
İŞKUR ve SGK Birleşiyor
İŞKUR ile SGK’yı birleştireceklerini açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Sağ kolla sol kol bir yerde birbirine bağlı. Bir bütündür. Beraber yürüyeceğiz.” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Samsun Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nca düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, İŞKUR ile SGK’nın yapısında değişiklik yapacaklarını bildirdi.

AA’da yer alan habere göre, Müezzinoğlu, “İŞKUR ayrı bir yapı, SGK ayrı bir yapı. Arkadaş, birbirinizle örtüşün. ‘Yok, biz ayrı kurumuz.’ Ne demek ayrı kurum? Sağ kolla sol kol bir yerde birbirine bağlı, bir bütündür, bir vücuttur, beraber yürüyeceğiz. Sağ ayakla sol ayak birbirine bağlıdır. Zıplaya zıplaya gidemezsin bir yere. Bunu birbirine koordine edeceğiz. İnşallah bütün bunlarda önümüzdeki süreçte her geçen gün daha iyi olacak ama tabii ki elimizde sihirli değnek yok, basamak basamak. Burada önemli olan niyet hayır, akıbet hayır.” ifadelerini kullandı.

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