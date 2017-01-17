İskoçya'da Kilisede Kur'an-ı Kerim'den Ayet Okunmasına Tepki

»Ana Sayfa»Dünya
17.01.2017 14:51
İskoçya'da Kilisede Kur'an-ı Kerim'den Ayet Okunmasına Tepki
İskoçya'da bir kilisede Nisa Suresi'nin Allah'ın oğlunun olmayacağına ilişkin ayetinin okunması tepki çekti.

İskoçya'da bir kilisede Kur'an-ı Kerim'den ayet okunması tartışmalara ve eleştirilere neden oldu.

İngiliz basını, İskoçya'nın Glasgow kentindeki St. Mary's Episkopal Katedrali'nde 6 Ocak'taki dini bayram dolayısıyla düzenlenen ayinde Kur'an-ı Kerim'den ayet okunmasının ardından, kilisenin tehditler almaya başladığını bildirdi.

Katedralin rahibi Kelvin Holdsworth, ayinle dinler arası diyaloğu geliştirmeyi amaçladıklarını ifade ederek "İslamofobik ve nefret içeren mesajlar aldık. Polise durumu bildirdik. Polis gerekli desteği sağlıyor." dedi. Holdsworth, ay başında düzenledikleri ayine Müslüman toplumunun da katıldığını söyledi.

Katedral yönetimi de dinler arası diyaloğu geliştirmek için benzer etkinlikler düzenlemeyi sürdüreceğini bildirdi.

Basında, ayinde Nisa Suresi'ndeki "Ey Kitab ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında ancak hakkı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, ancak Allah’ın peygamberi, Meryem’e ulaştırdığı (emriyle onda var ettiği) kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah’a ve peygamberlerine iman edin, '(Allah) üçtür' demeyin. Kendi iyiliğiniz için buna son verin. Allah, ancak bir tek ilahtır. O, çocuk sahibi olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. Vekil olarak Allah yeter." ayetinin okunduğuna ve bunun da Hristiyanlıkta "Tanrı'nın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tan" oluştuğu inancına (Teslis) aykırı olduğuna dikkati çekildi.

İskoçya polisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Katedrale yönelik tehdit içeren yorumlarla ilgili soruşturma başlatıldığı ve nefret söylemlerinin hoş görülemeyeceği" belirtildi.

 

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