İskoçya’da Başörtüsü Polis Üniformasının Bir Parçası Oldu

İskoçya polisi başörtüsünü üniformanın bir parçası kabul ederek âmirden izin alma şartını kaldırdı.

İskoçya polisi, başörtüsünü resmî üniformanın bir parçası olarak kabul etti. İskoçya’da müslüman kadın polis memurları daha önce ancak âmirlerinin izniyle başörtüsü takabiliyordu.

BBC Türkçe’nin Independent gazetesine dayandırdığı haberine göre, polis yetkilileri kararın “çok kültürlü bir polis gücü” oluşturulmasına katkıda bulunacağını ve daha önce polis memurluğunu bir kariyer seçeneği olarak görmeyen müslüman kadınları yeniden düşünmeye sevk edeceğini söyledi.

İskoçya Polis Müdürü Phil Gormley, kararı açıklarken, “Bu kararımıza personelimizin yanı sıra müslümanların ve toplumun diğer kesimlerinin verdiği desteğe minnettarım. Diğer kurumlar gibi biz de, polis gücünde hizmet verdiğimiz toplumların eşit temsilini sağlamayı amaçlıyoruz.” dedi.

İskoçya Polis Müdürlüğü’nün bu yıl yayımladığı bir raporda, polis memurluğu için yapılan 4 bin 809 başvurunun sadece 127’sinin (yüzde 2,6) farklı etnik kökenlerden kişilere ait olduğu belirtilmişti.

Londra polisi de, 2001’de farklı etnik kökenlerden kişileri polis memuru olmaya özendirmek için başörtüsünü resmî üniformasının “opsiyonel” bir parçası hâline getirmişti.