İskilipli Atıf Hoca, Şehadetinin 91’inci Yılında Yâd Edildi

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04.02.2017 20:22
İskilipli Atıf Hoca, Şehadetinin 91’inci Yılında Yâd Edildi
Kaleme aldığı “Frenk Mukallitliği ve Şapka” isimli eserinden dolayı idam edilen ve mezarına 82 yıl sonra ulaşılabilen İskilipli Atıf Hoca, şehadetinin 91’inci yılında Çorum’un İskilip ilçesindeki kabri başında anıldı.

İskilipli Atıf Hoca, şehadetinin 91’inci yılında Çorum’un İskilip ilçesindeki kabri başında anıldı.

Atıf-Derneği tarafından çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla organize edilen program, İskilip ilçesindeki Gülbaba Mezarlığı’nda bulunan İskilipli Atıf Hoca Anıt Mezar ve Külliyesi’nde Kur’ân-ı Kerîm okunmasıyla başladı. Törene katılanlar Atıf Hoca’nın kabri başında duâ etti.

“Naaşının Bulunduğunu Bir Süre Gizledik”

Atıf Hoca’nın kabrinin bulunarak İskilip’e getirilmesini sağlayan eski milletvekili Mehmet Sılay, burada yaptığı konuşmada, Atıf Hoca’nın mezarını 6-7 yıl boyunca 15 kişiyle aradıklarını, 2008 yılında Ankara’da bulup İskilip’e taşıdıklarını söyledi.

Atıf Hoca’nın naaşının bulunması ve nakledilmesini bir süre gizlediklerini anlatan Sılay, “82. vefat yılında DNA testi yapılmış olarak buraya geldiğimizde dönemin belediye başkanı Orhan Öztürk elimizden tuttu. Gülbaba Mezarlığı’nda bir trafonun arkasına getirip, defnettik. Çünkü hâlâ bir çekincemiz vardı. Naaşının bulunması ve nakledilmesi sırasında yapılan tüm işlemler deşifre olmamıştı. 82 sene sonra cenaze namazını belediye başkanımız, torunu ve iki belediye işçisi kardeşimizle, 4 kişiyle kılabildik. Bugünleri bizleri gösteren Allah’a hamd olsun. Allah rahmet eylesin.” ifadelerini kullandı.

“Kızı ve Eşi Mezarını Göremeden Vefat Etti”

Atıf Hoca’nın torunu Ahmet Faruk İmal de kendilerinin 20-30 yıl boyunca Atıf Hoca’nın mezarını aradıklarını ancak bir sonuca ulaşamadıklarını belirtti.

Kızı ve eşinin Atıf Hoca’nın mezarını göremeden vefat ettiklerine dikkat çeken İmal, “Kabrinin nerede olduğunu bilmeden, mezarı başında bir Fatiha okuyamadan bu dünyayı terk edip gittiler. Onun ölümünü bile 1926 yılında bir cümlelik bir telgrafla öğrendiler. İçişleri Bakanlığı’na başvururlar ve bir ay sonra ‘Hoca Atıf vefat etmiştir.’ şeklinde tek cümlelik bir telgraf geliyor. ‘Biz öldürdük.’ falan demiyorlar. Kazayla oldu, kalp krizinden vefat etmiş gibi tek cümlelik bir telgrafla cevap veriyorlar ama bugün herkes burada. Devlet üzerine düşeni yaptı.” dedi.

Atıf Hoca hakkında herkesin doğru ya da yanlış bir şeyler bildiğini ancak dedesinin en az tanındığı yerin İskilip olduğunu ifade eden İmal, 5 yıl önce kurulan Atıf-Der tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen etkinliklerle Atıf Hoca’nın tanıtıldığı ve anlatıldığını söyledi.

2008’de İskilip’e Defnedildi

Ankara İstiklal Mahkemesi’nce kaleme aldığı “Frenk Mukallitliği ve Şapka” adlı eserinden dolayı idam edilen ve mezarına 82 yıl sonra ulaşılabilen İskilipli Atıf Hoca’nın naaşı, Eski Hatay Milletvekili Mehmet Sılay’ın çalışmalarıyla Ankara Şafaktepe Parkı’nda tespit edilmiş ve 2008’de İskilip’teki Gülbaba Mezarlığı’na defnedilmişti.

Kaynak: AA

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