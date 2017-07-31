İşkenceyi Bırakıp, Servis Edeni Konuşma İşgüzarlığı

HAKSÖZ HABER

Suriye’de Türkiye’ye geçmek isteyen 4 Suriyeli mültecinin askerler tarafından işkence görme görüntülerinin bizzat işkenceyi gerçekleştirilenler tarafından telefonla çekilip görüntülerinin internette yayınlanması üzerine olayın çirkinliğini konuşmak yerine bunun kim tarafından servis edildiği konuşulması sadece bir işgüzarlıktır.

Bundan önce de buna benzer bir çok hukuksuzluğa gözünü kapatan yetkililer, bu görüntüler ortaya çıkınca bir açıklama yapma zahmetinde bulundular. Bu görüntüler karşısında hemen “bizi yıpratmaya dönük ve bilinçli yapılmış eylemlerdir” söylemi sadece konuyu aslından farklı mecralara götürme çabasıdır. Eğer bir hukuksuzluk işlenmişse bunun muhalifler tarafından kullanılması da, haber yapılması da normal değil midir? Normal olmayan bu işkencelerin yapılıyor olması ve bu hukuksuzluklarla adalet duygusunu zedelemektir.

Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklamasından hemen sonra Anadolu Ajansı tarafından servis edilen haber:

Askerlerin darp görüntüsü yurt dışından servis edilmiş

Hudut hattında yakalanan kaçaklara kötü muamele yapan askerlerin görüntülerinin yurt dışından servis edildiği belirlendi. Söz konusu olayın Türkiye'yi ve TSK'yı zorda bırakmak ve yıpratmak amacıyla bilinçli olarak yapıldığı değerlendiriliyor.

Hudut hattında yakalanan kaçaklara kötü muamele yapan askerlerin görüntülerinin yurt dışından servis edildiği belirlendi. Söz konusu olayın Türkiye'yi ve Türk Silahlı Kuvvetlerini zorda bırakmak ve yıpratmak amacıyla bilinçli olarak yapıldığı değerlendiriliyor.

Sosyal paylaşım sitesinde yer alan ve yurda kaçak girmeye çalışırken yakalananlara yönelik bir grup askerin kötü muamelesini içeren görüntülerin ardından hemen idari tahkikat heyeti görevlendirildi.

Heyetin incelemelerine göre, olay 28 Temmuz saat 11.00 civarında hudut bölüklerinden birinde meydana geldi. Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 4 Suriyeli, Seferli- Sivri kavak yol kavşağında, Piyade er S. B. ve Piyade Onbaşı E. P. tarafından tespit edildi. Piyade er S.B. yakaladığı Suriyelileri nöbet mevzisine getirdi. Devriye nöbetçileri Piyade Onbaşı Y.G. ve Piyade er E.U da olayın ardından nöbet tutulan mevziye geldi.

Askerler yakaladıkları kaçakları burada darp ederken Piyade Onbaşı Y.G. de yaşananları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

"Agido Tom adlı bir kullancıya servis etti"

Görüntüler olaydan bir gün sonra ise söz konusu onbaşı tarafından "Whatsapp" uygulamasıyla Almanya'da yaşayan "Agido Tom" kullanıcı adlı Feride A'ya gönderildi.

Heyetin incelemesinde, görüntülerin yurt dışından servis edilmiş olması "manidar" olarak nitelendirilirken olay, "Türkiye'yi ve Türk Silahlı Kuvvetlerini zorda bırakmak ve yıpratmak amacıyla bilinçli olarak yapılan eylem" olarak nitelendirildi.

Genelkurmay Başkanlığından olaya ilişkin yapılan açıklamada ise, "Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan şahıslara yönelik, hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayacak davranışlarda bulunan ilgili personel gözaltına alınmış olup, haklarında derhal her türlü idari ve adli işlem başlatılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.