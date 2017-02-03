İşkenceci İsrail Protesto Edildi: Esirlerimizi Unutmayacağız!

İşgalci İsrail’in Filistinli tutsakları aşağılayarak çıplak bir şekilde koğuştan çıkartıp soğukta bekletmesi Gazze ve Batı Şeria’da protesto edildi.

İşgalci İsrail’in Filistinli tutsaklara yönelik ihlâlleri ve cezaevi baskınları Gazze ve Batı Şeria’da protesto edildi.

AA’da yer alan habere göre, Ulusal ve İslâmî Güçler Komitesi’ne bağlı Esirler Birliği’nin çağrısıyla Uluslararası Kızılhaç Örgütü binasının önünde toplanan göstericiler, “Esirlerimizi Unutmayacağız!”, “Esirlerimizin Davası Bizi Birleştirir, Dağıtmaz!” yazılı dövizler taşıdı.

“İşgalci Güçleri Uyarıyoruz”

Hamas yöneticilerinden İsmail Rıdvan, gösteride yaptığı konuşmada, işgalci İsrail’in hapishanelerdeki baskı politikası ve Filistinli tutsaklara yönelik ihlâllerine tepki gösterdi.

Rıdvan, “İşgalci güçleri, büyük sonuçları olacak bu baskı politikasına karşı uyarıyoruz. Ayrıca cezaevindeki esirlere dokunulmaması yönünde de ihtarda bulunuyoruz.” dedi.

Uluslararası insan hakları kuruluşlarına da çağrıda bulunan Hamas yöneticisi, işgalci İsrail’in ihlâllerinin önlenmesi için harekete geçmelerini istedi.

Dünyaya Çağrı: Tutsaklarımız Tehlikede

Öte yandan Batı Şeria’daki Ramallah kentinin merkezinde bulunan el-Menara Meydanı’nda toplanan göstericiler, işgalci İsrail’in hapisanelerindeki Filistinli tutsakların korunmasını isteyen dövizler taşıyarak, işgalci İsrail’in Filistinli tutsaklara yönelik ihlâllerini sloganlarla protesto etti.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) mensubu Halide Cerrar, AA muhabirine “Biz burada Filistinli tutsaklarla dayanışmak için toplandık. Dünyaya tutsaklarımızın tehlikede olduğunu söylüyoruz. İsrail’in morallerini bozmayı hedefleyen baskılarına karşı tutsakların korunması gerekiyor.” dedi.

“Tutsakların Durumları Kötü”

Ulusal ve İslâmî Esirler Komitesi Üyesi Neşet el-Vahidi, işgalci İsrail’in hapisanelerindeki Filistinli tutsakların durumlarının zor ve kötü olduğunu belirtti.

Esir İşleri Kurulu tarafından dün akşam yapılan açıklamada, Nefha ve Ketziot cezaevlerine baskın düzenleyen işgalci İsrail’in özel kuvvetlerinin Filistinli tutsaklara karşı eşi benzeri görülmemiş ihlâllerde bulunduğu belirtilmişti.

Açıklamada, hapishane kapılarının tamamen kapatılarak göz yaşartıcı gaz sıkıldığı, tutsakların aşağılanarak çıplak bir şekilde koğuştan çıkartılıp soğukta bekletildiği ve koğuştaki eşyaların tahrip edildiği bildirilmişti.