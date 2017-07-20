İşkenceci Artık İşbirlikçiler Tarafından da Dışlanıyor mu?

Raşid Dostum'u taşıyan uçağa, Dostum'un gelişinin şüpheli olduğu ve Afgan yetkililerle koordine edilmediği gerekçesiyle iniş izni verilmedi.

Türkiye'den Afganistan'a dönmek isteyen Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Özbek General Abdül Raşid Dostum'un uçağına iniş izni verilmediği ileri sürüldü.

BBC’nin Afgan medyasına dayandırdığıhabere göre General Dostum'un uçağı Mezar-ı Şerif kentindeki Mevlana Celaleddin Belhi Havaalanı'na inmek istedi, fakat kimliği bilinmeyen kişiler tarafından uçağa iniş izni verilmediği. Afgan yetkililer tarafından henüz olayla ilgili bir açıklama yapılmadı fakat Cumhurbaşkanı Eşref Gani'ye yakın bir kaynak General Dostum'un dönüşünün şüpheli olduğunu ve merkezi hükümetle koordine edilmediğini kaydetti.

DOSTUM, İŞKENCE EMRİ VERMEKLE SUÇLANIYOR

Dostum, rakibi ve Afganistan’ın kuzeyindeki Jowzjan’ın eski valisi Ahmed Eşçi'ye işkence yapılması için emir vermekle suçlanıyor.

Eşçi, Kasım 2016'da, Afgan cumhurbaşkanı yardımcısının konutunda zorla tutulduğunu, Dostum ve 10 adamı tarafından günlerce dayak yediği ve saldırıya uğradığını iddia etmişti.

Suçlamaları reddeden Dostum, yaşananları "provakasyon" olarak nitelendirmiş, Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise olayı soruşturma sözü vermişti.

Dostum'un 2014 yılında Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yardımcılığı görevine getirilmesi tartışmalara yol açmış, atama ülkedeki Özbeklerle bir uzlaşma adımı olarak nitelendirilmişti.